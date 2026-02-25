Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de febrero

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el miércoles 25 de febrero la temperatura rondará entre 22 y 39 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: nieve luego probabilidad de chubascos de nieve.

La probabilidad de precipitación de 81%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 13 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: nieve luego probabilidad de chubascos de nieve.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 9 a 13 mph, Suroeste

: 9 a 13 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 81%

: 81% Pronóstico: nieve luego probabilidad de chubascos de nieve

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: nieve luego probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación : 81%.

: 81%. A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 38%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 23 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 36%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 20%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 13 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 24%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 28%.