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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaX @AaronRigsbyOSC

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 68 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Tampa

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 8 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en Tampa, Florida

El sábado 18 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 19 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
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