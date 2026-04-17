Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 68 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 2 a 8 mph, Sur

: 2 a 8 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en Tampa, Florida

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.