Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 53 y 73 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Trenton
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para el fin de semana en Trenton, New Jersey
El sábado 18 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
El domingo 19 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 75%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia probables. Probabilidad de precipitación: 61%.
LA NACION
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