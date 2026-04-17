Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 53 y 73 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Trenton



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Este

: 5 a 10 mph, Este Probabilidad de precipitación : 2%

: 2% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Trenton, New Jersey

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 75%.

: 75%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia probables. Probabilidad de precipitación: 61%.