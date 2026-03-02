Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de marzo

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 22 y 34 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Trenton



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Este

: 0 a 5 mph, Este Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 28%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia engelante. Probabilidad de precipitación : 91%.

: 91%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 90%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 81%.

: 81%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 51%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 55%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 25%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: escasa probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 43%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 38%.