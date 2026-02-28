Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de febrero

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 31 y 52 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla irregular luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla irregular luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Trenton



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Suroeste

: 0 a 5 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 2%

: 2% Pronóstico: niebla irregular luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: niebla irregular luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: posibles chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado luego leve posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna de nieve. Probabilidad de precipitación: 29%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna de nieve. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 76%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: llovizna probable. Probabilidad de precipitación : 74%.

: 74%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 33%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 53%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 53%.