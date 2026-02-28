Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 31 y 52 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla irregular luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Suroeste.
El tiempo en la noche en Trenton
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: niebla irregular luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: niebla irregular luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: posibles chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado luego leve posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna de nieve. Probabilidad de precipitación: 29%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna de nieve. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 76%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: llovizna probable. Probabilidad de precipitación: 74%.
- A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 33%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 53%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 53%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 53%.
LA NACION
