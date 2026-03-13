Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Tucson, Arizona, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 55 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 12 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El pronóstico para el fin de semana en Tucson, Arizona

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.