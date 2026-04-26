Cosmetólogos, barberos y contadores indocumentados en Texas: qué pasa con sus licencias desde mayo 2026

A partir del 1 de mayo de 2026, muchos trabajadores indocumentados en Texas no podrán obtener licencias profesionales o comerciales. Esto ocurrirá en el marco de un reciente cambio en la normativa que exige pruebas de estatus legal para otorgar o renovar el documento.

¿Qué pasará con los oficios y las licencias de los migrantes?

El Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado que una persona sin estatus legal no podrá tener una licencia profesional desde la fecha estipulada.

El trámite se podrá realizar mediante dos operaciones: con o sin número de Seguro Social. Quienes no posean esa documentación tendrán que apelar a otra documentación para probar su presencia legal en Estados Unidos.

Las normativas aplican a trabajadores de numerosas profesiones, entre las que se incluyen los cosmetólogos, los contadores y los barberos.

Riesgos laborales para migrantes desde el 1° de mayo en Texas

Desde la fecha en la que venza su licencia, muchos trabajadores corren el riesgo de perder su trabajo en el Estado de la Estrella Solitaria. En ese marco, la nueva regla representa algunos peligros que derivan de la situación de no tener licencias.

Según Legal Match, estos son algunos de los riesgos:

No podrán ejercer en oficios regulados.

En caso de que tengan empleadores, estos se verán impulsados a despedirlos o trasladarlos a la informalidad.

Serán más vulnerables al momento de negociar una contratación.

La tendencia los llevará hacia la precarización laboral.

Los empleadores tendrán mayores facilidades para imponerles salarios por debajo de la mínima.

Podrían evitar reclamar sus derechos por temor a la deportación.

Inestabilidad laboral.

Los peluqueros y barberos en Texas deberán demostrar su presencia legal en Estados Unidos para obtener la licencia profesional Freepik

Con la nueva regla: pasos para obtener la licencia profesional en Texas

En caso de que un trabajador no posea número de Seguro Social, conforme a lo que explica el TDLR, tendrá que completar un formulario llamado “Solicitud de licencia ocupacional alegando no tener número de seguro social”.

Se trata de un documento que requiere la presentación de pruebas que verifiquen la elegibilidad y la presencia legal del interesado ante el departamento. Quien no pueda comprobar dicho estatus no podrá acceder a la licencia.

Para este proceso, el TDLR aclaró que solo acepta copias electrónicas claras de los documentos de identificación vigentes. En esa línea, no se permite el envío de papeles originales, ya que el estado no realiza devoluciones.

Hay varios documentos que los interesados pueden demostrar para certificar su presencia legal en Estados Unidos, entre ellos la green card Imagen ilustrativa generada con IA

Documentos válidos para demostrar presencia legal y obtener la licencia en Texas

De acuerdo con el TDLR, hay varios documentos que pueden servir para certificar la presencia legal de un trabajador en la nación norteamericana. Será necesario mostrar uno de los siguientes:

Licencia de conducir

Tarjeta de identificación militar estadounidense

Licencia de armas de fuego

Green card

Certificado de naturalización

Pasaporte extranjero

Visa de inmigrante

Formulario I-94

Formulario I-797

Documento de viaje para refugiados

Documento de autorización de empleo

Formulario I-512L

En caso de no tener ninguno, también será válido presentar un permiso de conducir o tarjeta de identificación de un estado de EE.UU. validado, en conjunto con un certificado de nacimiento expedido por una autoridad estadounidense.