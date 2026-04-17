Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 51 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 7 a 12 mph, Este

: 7 a 12 mph, Este Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 42%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 76%.

: 76%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia probables. Probabilidad de precipitación: 73%.