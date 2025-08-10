El museo del auto en Colorado cierra sus puertas y subasta varias de sus icónicas piezas: cómo comprarlas

El Museo del Auto de Colorado, uno de los lugares más populares para los amantes de los coches clásicos y objetos de cine, cerrará sus puertas en agosto. Ante este escenario, se subastarán varios de sus objetos más preciados y raros en un evento especial de dos días.

Por qué subastan los autos y piezas del Museo del auto de Colorado

El Museo del Auto y otros artículos de películas de Colorado decidió subastar más de 500 de sus piezas. El motivo es su cierre temporal para reubicarse, luego de que se anunciara la demolición del centro comercial donde se encuentra. En su lugar se construirá un edificio de departamentos y posiblemente un hotel, según reportó CBS.

Autos originales usados en películas del Museo del Auto de Colorado (Instagram @rodzandbodz)

El museo, ubicado en Englewood, alberga unos 100 vehículos en exhibición permanente, junto con una colección rotativa. La mayoría son réplicas u originales que aparecieron en producciones cinematográficas.

Zack Loffer, propietario, explicó a CBS que su colección incluye autos utilizados en el rodaje de varias películas, como uno conducido por Jim Carrey o el que manejó Justin Timberlake en “In Time”, además de otras piezas icónicas para los fanáticos del cine y los automóviles.

La historia del icónico lugar es reciente: Loffer abrió la primera sede durante la pandemia de COVID-19 en el Colorado Mills Mall. Luego lo trasladó por un breve período a Greeley, antes de inaugurar la ubicación en Englewood en octubre de 2024. Sin embargo, apenas dos meses después, se anunció la construcción del edificio de departamentos que obliga a su cierre.

En un comunicado a la cadena, la ciudad de Colorado confirmó que el promotor decidió remodelar el centro comercial debido al aumento de la demanda de vivienda en Englewood y el resto del área de Denver. El proyecto ya fue aprobado para la construcción de 300 apartamentos y, posiblemente, un hotel.

Subastan más de 500 autos y piezas del museo del auto

Esta sería la tercera mudanza del museo en menos de un año. Por este motivo, su propietario, Zack Loffer, expresó su deseo de no volver a buscar un lugar de alquiler, sino encontrar un espacio propio. Su objetivo es poder exhibir todas sus colecciones de forma permanente para que el público las pueda apreciar en cualquier momento.

Subasta del Museo del Auto de Colorado (odzandbodzmuseum.com)

Con ese plan, el propietario llevará a cabo una subasta programada para el 22 y 23 de agosto de 2025. En total, se pondrán a la venta 60 autos y camionetas, además de 460 artículos que incluyen letreros y surtidores de gasolina, con la esperanza de recaudar los fondos necesarios para un nuevo y definitivo hogar.

El pasado 3 de agosto, a través de su cuenta de Instagram, el museo confirmó que fue su último día abierto al público, por lo que agradeció a sus visitantes el apoyo durante este periodo.

Los planes futuros del museo del auto de Colorado

Aunque aún no existe una fecha oficial para que la ciudad de Colorado inicie las obras de demolición, el propietario del museo se adelantó para planear la subasta y conseguir fondos. Entre sus planes se encuentra adquirir un inmueble propio donde su colección pueda estar disponible permanentemente para el público, poniendo fin a las constantes mudanzas.

Autos de la colección del Museo del Auto Rodz and Bodz (Instagram @rodzandbodz)

Loffer dijo a CBS que sus planes futuros incluyen establecerse de forma permanente en un lugar propio y mejorar la experiencia de los visitantes con una especie de inmersión total, como si se estuviera en un set de grabación cinematográfica, en diferentes temáticas, como si fueran a los estudios de Hollywood.

El propietario está interesado en reabrir el museo a lo largo del Circuito 470, y permanecer en el centro de Colorado debido a que ahí se encuentra la empresa de alquiler de automóviles que posee.