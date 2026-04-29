Alerta en Colorado: qué son los gusanos saltarines asiáticos que invaden los jardines en el estado

Las autoridades de Colorado confirmaron la presencia de gusanos saltarines asiáticos (Asian Jumping Worms, AJW). Esta especie invasora amenaza jardines y ecosistemas. Además, es fácilmente identificable por su coloración que va del rojo al marrón, por una banda alrededor de su cuerpo y, sobre todo, por ser capaces de saltar hasta 30 centímetros sobre el nivel del suelo.

La señal que indica que hay gusanos saltarines en un jardín

El Departamento de Agricultura de Colorado (CDA, por sus siglas en inglés) alertó que el gusano saltarín asiático se expande rápidamente en el estado y pidió a la población mantenerse alerta. Hasta ahora, hay reportes de su presencia desde Boulder hasta Castle Rock, mientras que, en octubre de 2025, se confirmaron avistamientos en el barrio Hilltop de Denver.

La importancia de detener su propagación radica en que no existen métodos eficaces para erradicar la plaga. En respuesta, el organismo creó un formulario para notificar la presencia de estos gusanos, que pueden detectarse porque se agitan con movimientos ondulantes y suelen estar en suelos superficiales sueltos que se ven con una textura similar a la del café molido.

Las lombrices saltarinas tienen una banda distintiva y prominente alrededor del cuerpo Departamento de Agricultura de Colorado

Los riesgos que representan los gusanos saltarines asiáticos

Las lombrices saltarinas representan una importante amenaza ecológica, ya que alteran rápidamente la estructura y la salud del suelo. Estos son los principales riesgos que conllevan, según la CDA:

Daño ecológico : estas lombrices devoran la materia orgánica y la hojarasca, lo que deja al suelo sin los nutrientes necesarios para las plantas locales, las flores silvestres y los ecosistemas forestales.

: estas lombrices devoran la materia orgánica y la hojarasca, lo que deja al suelo sin los nutrientes necesarios para las plantas locales, las flores silvestres y los ecosistemas forestales. Degradación del suelo : la textura que los gusanos saltarines dejan en el suelo daña las raíces de las plantas.

: la textura que los gusanos saltarines dejan en el suelo daña las raíces de las plantas. Desplazamiento de otras especies : los AJW viven solo en la superficie y no proporcionan ningún beneficio al suelo profundo como sí lo hacen las lombrices de tierra europeas.

: los AJW viven solo en la superficie y no proporcionan ningún beneficio al suelo profundo como sí lo hacen las lombrices de tierra europeas. Daños a las raíces: esta plaga afecta gravemente a las plantas en viveros, jardines y al césped.

Gusanos saltarines invasores en Colorado Captura de video

¿Qué hacer si encuentra lombrices saltarinas en su jardín?

Una de las razones por las que los gusanos saltarines asiáticos representan una plaga es que pueden reproducirse sin aparearse, por lo que sus poblaciones crecen rápidamente. Por eso, el CDA pide a la población mantenerse alerta y no mover la tierra ni las lombrices para no propagar más la especie.

Tampoco se debe comprar y utilizar este tipo de gusanos como cebo o composta. Además, quienes vayan a adquirir una planta deben prestar atención a la maceta y la tierra y, de preferencia, adquirir especies de raíz desnuda.

Al comprar una planta se debe prestar atención a la raíz Pixabay

El truco de la mostaza para controlar a los gusanos saltarines de su jardín

Aunque es importante alertar a las autoridades locales sobre la presencia de lombrices saltarinas, quienes detecten esta especie en su jardín deben actuar de inmediato.

La recomendación del CDA es colocar un tercio de taza de semillas molidas de mostaza amarilla en 3,7 litros de agua y verter la mezcla lentamente sobre la tierra.

Este método ocasionará que las lombrices suban a la superficie y facilitará su recolección manual.