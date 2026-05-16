Buenas noticias en Nueva York: Hochul anuncia préstamo de US$2 millones para beneficiar la vivienda asequible

El gobierno estatal de Nueva York anunció un préstamo de dos millones de dólares para enfrentar el aumento de las primas de seguros que afecta a desarrollos habitacionales con renta accesible. La medida forma parte de la estrategia de la gobernadora Kathy Hochul para evitar que los operadores de complejos residenciales trasladen esos incrementos a los inquilinos o reduzcan servicios esenciales.

A quiénes beneficia el préstamo de US$2 millones en Nueva York

El financiamiento llegará a través de mecanismos administrados por New York State Homes and Community Renewal (HCR), agencia que supervisa proyectos residenciales subvencionados en el estado, según el comunicado oficial.

El fondo de US$2 millones busca apoyar a proveedores de vivienda asequible afectados por primas de seguro elevadas, un gasto que aumentó de forma acelerada en Nueva York durante los últimos años.

Kathy Hochul anunció la nueva medida y a quiénes beneficia el préstamo Facebook Governor Kathy Hochul

Según datos del gobierno estatal, algunos operadores reportaron incrementos de doble dígito en sus costos de cobertura. Esta situación complicó la estabilidad financiera de inmuebles subvencionados y proyectos con restricciones de renta.

El préstamo funcionará como una herramienta de emergencia para cubrir pagos relacionados con seguros y evitar el deterioro en propiedades destinadas a familias de ingresos bajos y moderados.

Quiénes podrán acceder al apoyo financiero anunciado por Kathy Hochul

La administración estatal explicó que el financiamiento estará dirigido a desarrollos que formen parte de programas supervisados por HCR. También alcanzará a aquellos que enfrenten dificultades para obtener coberturas asequibles en el mercado privado.

Muchos de esos desarrollos alojan a adultos mayores, personas con discapacidad, familias con ingresos limitados y residentes que utilizan programas de ayuda federal como el Section 8.

La gobernadora Kathy Hochul ha lanzado varias inversiones en vivienda Unsplash/Kathy Hochul

El beneficio no funciona como un apoyo directo para inquilinos o familias individuales, sino que está dirigido a propietarios, operadores y organizaciones que administran complejos de vivienda asequible supervisados por el estado de Nueva York.

Para acceder al programa, los administradores de complejos residenciales deben demostrar que el incremento en los costos de seguros afecta la estabilidad financiera del inmueble, según el gobierno.

Crisis de alquiler en Nueva York: la situación actual

El programa responde al contexto de escasez residencial en Nueva York, donde la demanda supera ampliamente la disponibilidad de inmuebles con renta accesible. El presupuesto estatal incluyó más de US$1500 millones en nuevos recursos para incentivar construcción, rehabilitación y apoyo a comunidades con déficit habitacional.

Encontrar casas asequibles para renta o compra en Nueva York es cada vez más difícil (AP foto/George Walker IV) George Walker IV - AP

El estado atraviesa un período complejo para el mercado residencial. En la ciudad de Nueva York, Realtor.com informó que la renta media en la ciudad alcanzó US$3616 durante el primer trimestre de 2026, un aumento anual de 6,2%.

Manhattan registró el mayor incremento entre los distritos, con un alza de 8,3%, mientras Brooklyn, Queens y el Bronx también reportaron subidas sostenidas. El mismo informe señaló que cambiar de departamento resulta cada vez más difícil porque la diferencia entre lo que pagan los inquilinos actuales y los precios del mercado ya supera los US$1750 mensuales.