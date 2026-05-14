La nueva norma del Uscis que entra en vigor este 29 de mayo e impone un pago de US$100 a migrantes

A partir del 29 de mayo de 2026, entra en vigor una nueva normativa del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) que implica una exigencia económica, la cual impactará directamente sobre miles de solicitantes de asilo: el pago anual obligatorio de una tarifa de 100 dólares vinculada a los expedientes en curso.

El nuevo pago anual para solicitantes de asilo en Estados Unidos

De acuerdo con la información publicada por el Uscis, la ley H.R.1 creó una tarifa anual para quienes tengan una solicitud de asilo pendiente en Estados Unidos. Esa cuota, conocida como Annual Asylum Fee (AAF), será obligatoria durante cada año calendario en que el caso continúe sin resolución.

Cada solicitante deberá abonar US$100 por año calendario mientras su expediente permanezca en el sistema del Uscis Freepik - Freepik

La normativa establece que los migrantes deberán abonar US$100 por año para mantener activa su solicitud de asilo. El gobierno federal sostuvo que esta exigencia responde a un mandato del Congreso incluido dentro de la denominada “One Big Beautiful Bill Act”, promulgada el 4 de julio de 2025.

En la regla, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) remarcó que la ley no contempla exenciones ni reducciones para este pago. Además, indicó que el incumplimiento tendrá consecuencias inmediatas y severas para quienes estén atravesando el proceso migratorio.

Qué pasa si no se paga la tarifa anual para mantener activa la solicitud de asilo

Uno de los aspectos de la nueva regulación es el mecanismo de sanciones previsto para los solicitantes que no paguen el arancel dentro del plazo establecido.

Según detalló el Uscis, cuando una persona reciba la notificación correspondiente, tendrá 30 días para efectuar el pago en línea. Si no lo hace dentro de ese período, la agencia rechazará automáticamente la solicitud de asilo en trámite.

El gobierno federal justifica esta carga económica como un requisito legal establecido en la ley de reforma migratoria promulgada el 4 de julio de 2025 Freepik

La norma final publicada en el Federal Register explica que el rechazo implica que el organismo dejará de tomar cualquier medida sobre el expediente. En la práctica, eso significa que el trámite quedará cerrado y el solicitante deberá iniciar nuevamente todo el procedimiento si desea volver a pedir asilo en el futuro.

Además, la persona deberá presentar un nuevo Formulario I-589 y volver a pagar la tarifa de inicio correspondiente. El gobierno argumentó que estas sanciones son necesarias porque muchos casos podrían permanecer indefinidamente dentro del sistema migratorio sin resolución ni pago de las obligaciones exigidas por la ley.

Perder el permiso de trabajo y hasta riesgo de deportación: consecuencias por no pagar

El DHS explicó que, si el migrante no posee otro estatus legal válido en EE.UU. y no paga la tarifa anual, las autoridades podrán iniciar procedimientos de expulsión. Según cada situación, el gobierno podrá aplicar un proceso de deportación acelerada o emitir una citación formal ante un tribunal migratorio.

Cómo pagar los trámites del Uscis en Estados Unidos

Otro punto clave afecta directamente a las autorizaciones laborales. El Uscis confirmó que cualquier solicitud pendiente de permiso de trabajo vinculada al caso de asilo será rechazada o denegada si el expediente principal es cerrado por falta de pago.

La agencia también indicó que quienes ya hayan obtenido autorización laboral basada en la solicitud de asilo perderán inmediatamente el derecho a trabajar una vez que el caso sea rechazado.