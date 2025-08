El mínimo error por el que le rechazaron la green card a una latina casada con un ciudadano estadounidense

Una joven latina se casó con un ciudadano estadounidense en julio de 2024 y, un mes después, comenzó el proceso para obtener la green card. Sin embargo, casi un año más tarde, recibió una notificación inesperada: su solicitud había sido rechazada. Según contó en sus redes sociales, el argumento fue que no respondió a tiempo un requerimiento imprescindible. “No me llegó nada”, argumentó.

El inicio del trámite para la green card: casamiento y envío de documentos

Camila Carreño contrajo matrimonio en julio de 2024 y, poco después, presentó su solicitud para la residencia permanente, según contó en un video que publicó en su cuenta de Tiktok, @camilacar26. “Envié los papeles para aplicar en agosto”, recordó. En octubre, la citaron para tomarle los datos biométricos.

Latina contó por qué le negaron la green card

Hasta entonces, todo marchaba bien. Sin embargo, el tiempo pasaba y no había noticias de su proceso. “Todos los días revisaba mi casilla del correo electrónico a ver qué me llegaba, pero nunca nada”, relató.

El error clave: el mensaje que nunca vio y por el que le rechazaron la green card

En enero de 2025, al ingresar a la plataforma del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés), notó algo preocupante. “Me habían solicitado evidencia”, contó. El sistema mostraba un requerimiento adicional para su caso, pero la fecha límite para responder ya había pasado. “Cuando vi este requisito, ya se me había vencido la fecha”, explicó.

Según afirmó, nunca había recibido la notificación por correo ni por email. “Aunque ya se me hubiera vencido la fecha, envié todo”, enfatizó. No obstante, su justificación no sirvió. A pesar del intento, ya era tarde. Entonces, la solicitud fue rechazada. Se enteró por otra notificación, que sí le llegó: “Me habían negado el caso”.

“Fue como un baldazo de agua fría", describió la joven migrante, quien agregó que nunca había imaginado que le fueran a rechazar la green card, porque estaba “haciendo todo bien”.

La joven inició el trámite de su green card por la vía del matrimonio Unsplash

Le rechazaron la green card: cómo hizo para seguir el trámite

Tras la negativa, Camila Carreño buscó asesoría legal. Habló con varios abogados que le explicaron las pocas opciones que tenía. “Una era volver a mandar absolutamente todo”, dijo, lo que implicaba a pagar otra vez todas las tasas. “Solo lo que tú envías cuesta aproximadamente US$2300”, precisó.

La otra alternativa era presentar una moción para reabrir su caso, pero esa vía tampoco resultaba sencilla, con un costo de US$800. Además, la carta que recibió decía claramente: “Usted no está elegida para apelar”. Esto complicó aún más su situación.

“Muchos abogados me decían ‘las cosas se están poniendo mal’", remarcó. Asimismo, detalló que el costo de hacer el proceso con asesoría era “mínimamente de US$6000”.

Al mismo tiempo, su temor a ser detenida y expulsada crecía, ya que el gobierno de Donald Trump había iniciado una fuerte avanzada contra los inmigrantes ilegales. “Tenía muchísimo miedo de que en algún momento me llegara una orden de deportación”, reconoció. A pesar de todo, eligió avanzar con la moción por su cuenta, sin asesoría legal.

Un error en su trámite derivó en su rechazo Freepik

El mínimo error por el que le rechazaron la visa y cómo consiguió una nueva entrevista

Tiempo después, Camila descubrió qué documento había causado el problema. “Cuando me solicitaron mi certificado de nacimiento traducido y con certificado de traducción, yo únicamente mandé el certificado traducido, pero no mandé el original en español”, explicó. Fue un detalle que le costó todo el proceso. “Puede ser algo muy obvio, pero fue una confusión mía”, reconoció.

Tras algunas semanas de espera e incertidumbre, recibió finalmente una respuesta positiva. “Después de llorar mucho, me aceptaron la moción”, anunció emocionada. En específico, Uscis reabrió su caso y ya tiene programada una nueva entrevista. “Les voy contando cómo me va”, anticipó.