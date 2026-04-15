Por orden del DMV: cientos de conductores deben repetir su examen y podrían perder su licencia en Colorado

A partir de una investigación del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Colorado, se encontraron prácticas fraudulentas en la escuela de manejo Academy School of Driving. Ahora, más de 400 licencias de conducir están comprometidas y algunos conductores se enfrentarán a una suspensión total.

El DMV de Colorado suspenderá 460 licencias de conducir por fraude

La investigación se enfocó en un período de exámenes tomados entre marzo de 2025 y marzo de 2026, tanto en la modalidad escrita como práctica.

El DMV de Colorado suspenderá cientos de licencias de conducir por fraude DMV Colorado

De acuerdo con el comunicado oficial, como resultado de la investigación, el Estado decidió la suspensión de 460 licencias entregadas en condiciones sospechosas. Las cartas de cancelación se enviarán durante la semana del 20 de abril.

¿Quiénes tendrán su licencia cancelada en Colorado?

Los conductores afectados se enfrentan a dos panoramas: la cancelación inmediata o el aviso de suspensión si no se vuelven a tomar los exámenes.

Los afectados serán conductores mayores de 18 años que hayan realizado las pruebas en el período de marzo de 2025 hasta marzo de este año. Los menores de esa edad no deberían tener problemas.

La suspensión de las licencias de Colorado se dan por fraudes en los exámenes que tomó la escuela de manejo Foto: Freepik

Además, el cálculo es que del total de los residentes de Colorado que obtuvieron su licencia en condiciones sospechosas en la Academy School of Driving, 411 tuvieron un proceso fraudulento y 49 participaron activamente de la trampa.

Qué deben hacer los conductores de Colorado en caso de suspensión

En la misma publicación, el DMV distinguió los pasos a seguir:

Quienes reciban una carta de cancelación: deben dejar de conducir y entregar su licencia de inmediato . Para obtener un nuevo permiso, deberán realizar todo el proceso desde cero nuevamente en un lugar habilitado.

. Para obtener un nuevo permiso, deberán realizar todo el proceso desde cero nuevamente en un lugar habilitado. Quienes reciban una notificación de reevaluación: en esos casos, el conductor deberá tomar el examen escrito en una oficina estatal de Colorado y el práctico en una escuela certificada. El período para hacerlo será de 60 días; pasado ese tiempo, se cancelará la licencia.

Además, el DMV de Colorado también detalló qué pueden hacer las personas que tienen cursos contratados con la Academy School of Driving y que no podrán usarlos, ya que la escuela de manejo fue cerrada y no puede prestar servicio.

Existe la opción de reclamar el reembolso directamente a la academia, desconocer los gastos de la tarjeta utilizada o usar el sitio Stop Fraud Colorado para presentar un reclamo formal ante el estado.

Por su parte, los aspirantes de Colorado que hayan comenzado sus cursos pueden ser elegibles para recibir créditos por el entrenamiento teórico o práctico. En esta situación, deben enviar un correo electrónico a la dirección DOR_ASDfraudhelp@state.co.us con información sobre su caso.

El DMV de Colorado descubrió fraude en exámenes para licencia de conducir de la Academy School of Driving

Según compartieron las autoridades, se hallaron múltiples modalidades fraudulentas. En los exámenes escritos, se encontró que muchos coordinadores marcaban las respuestas correctas a los solicitantes.

Por su parte, en el práctico se acortaban las pruebas, que suelen durar 15 minutos, a períodos de entre dos y cuatro minutos. Luego, se declaraba un tiempo mayor al realizado.

Además, la Academy School of Driving cobraba tarifas ilegales de hasta 600 dólares a cambio de “resultados garantizados”.