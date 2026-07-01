Elecciones en Colorado: quién ganó las primarias del 30 de junio

Las elecciones primarias del 30 de junio en Colorado comenzaron a definir el escenario político de cara a los comicios generales de noviembre. Una de las contiendas centrales fue la nominación demócrata para la gobernación, donde el fiscal general estatal Phil Weiser derrotó al senador Michael Bennet. Además, los votantes eligieron a los candidatos de ambos partidos para el Senado de EE.UU., la Cámara de Representantes, la Secretaría de Estado y la Fiscalía General.

Colorado: Phil Weiser derrota a Michael Bennet y avanza en la carrera a gobernador

De acuerdo con NBC News, Phil Weiser se impuso en las primarias demócratas para gobernador y obtuvo la candidatura de su partido para las elecciones generales del 3 de noviembre. La contienda se abrió debido a que el gobernador Jared Polis, quien cumple su segundo mandato, no puede postularse para un tercero.

Con el 55,7% de los votos frente al 44,3% de su rival Michael Bennet, el fiscal general Phil Weiser se aseguró la nominación demócrata para la gobernación X de Weiser

Los resultados fueron los siguientes:

Phil Weiser: 55,7%.

55,7%. Michael Bennet: 44,3%.

Al momento de la proyección se había contabilizado el 88,4% de los votos esperados, con una estimación de alrededor de 98.000 sufragios pendientes.

En la interna republicana, en cambio, la definición permanecía muy ajustada al cierre de la jornada. Según NBC News, la carrera seguía demasiado pareja para ser proyectada.

Los resultados parciales eran:

Barb Kirkmeyer: 40%.

40%. Victor Marx: 39,6%.

39,6%. Scott Bottoms: 20,4%.

Con el 87,7% de los votos esperados contabilizados, la diferencia entre Kirkmeyer y Marx era mínima y todavía quedaban aproximadamente 65.000 votos por escrutar. Las primarias en Colorado no tienen segunda vuelta, es decir, el candidato que se imponga por al menos un voto será el ganador.

Senado de EE.UU. en Colorado: John Hickenlooper vence a Julie Gonzales y busca la reelección

Además de la gobernación, los votantes definieron los candidatos para el Senado. Según NBC News, el actual senador federal John Hickenlooper derrotó en la interna demócrata a la senadora estatal Julie Gonzales y buscará la reelección.

Los resultados fueron:

Partido Demócrata

John Hickenlooper: 55,3%.

55,3%. Julie Gonzales: 44,7%.

Con el 88,4% de los votos esperados escrutados, aún quedaban aproximadamente 99.000 sufragios por contabilizar.

El actual senador John Hickenlooper superó con éxito la primaria demócrata X de Hickenlooper

En el Partido Republicano no hubo competencia interna.

Partido Republicano

Mark Baisley: sin oposición.

Cámara de Representantes en Colorado: Melat Kiros, Manny Rutinel y otros triunfos clave

Las elecciones para la Cámara de Representantes incluyeron varias internas relevantes. De acuerdo con NBC News, uno de los resultados más destacados fue el del Distrito 1, donde Melat Kiros derrotó a la congresista Diana DeGette, una de las legisladoras demócratas con mayor trayectoria en el estado.

Los principales resultados fueron:

Distrito 1 (Demócratas)

Melat Kiros: 51,3%.

51,3%. Diana DeGette: 41,7%.

41,7%. Wanda James: 7%.

Distrito 3 (Demócratas)

Dwayne Romero: 54,9%.

54,9%. Alex Kelloff: 45,1%.

Distrito 5 (Demócratas)

Jessica Killin: 62,6%.

62,6%. Joe Reagan: 37,4%.

Distrito 8 (Demócratas)

Manny Rutinel: 61,5%.

61,5%. Shannon Bird: 33,7%.

33,7%. Evan Munsing: 4,7%.

Entre los republicanos, las competencias con resultados proyectados fueron:

Distrito 2

Kelley Dennison: 58,4%.

58,4%. Christina Blunt: 41,6%.

Distrito 3

Jeff Hurd: 66,5%.

66,5%. Ron Hanks: 33,5%.

En otros distritos no hubo competencia interna o la votación aún no registraba resultados al momento de la publicación.

Secretaría de Estado de Colorado: Amanda Gonzalez gana la nominación demócrata

Según NBC News, la actual funcionaria Amanda Gonzalez obtuvo la nominación demócrata para competir por la Secretaría de Estado.

Los resultados fueron:

Partido Demócrata

Amanda Gonzalez: 63,5%.

63,5%. Jessie Danielson: 36,5%.

La proyección se realizó con el 88,3% de los votos esperados contabilizados.

La actual funcionaria Amanda Gonzalez obtuvo la nominación demócrata para la Secretaría de Estado Facebook de Gonzalez

En el Partido Republicano, la candidatura quedó automáticamente para:

James Wiley: sin oposición.

Fiscal General de Colorado: Jena Griswold y Michael Allen competirán en noviembre

La elección para la Fiscalía General también definió a los candidatos que competirán en noviembre. De acuerdo con NBC News, en la primaria republicana el ganador fue Michael Allen.

Los resultados fueron:

Partido Republicano

Michael Allen: 60,3%.

60,3%. David Willson: 39,7%.

La contienda para la Fiscalía General quedó definida con las victorias de Michael Allen (60,3%) en la primaria republicana X de Michael Allen

En la interna demócrata se impuso Jena Griswold, quien encabezó una competencia con varios postulantes.

Los principales resultados fueron:

Partido Demócrata

Jena Griswold: 45,8% .

45,8% . Michael Dougherty: 19,9%.

19,9%. David Seligman: 18,2% .

Al cierre de la jornada todavía quedaban votos pendientes por contabilizar, aunque las proyecciones de NBC News ya daban por definidos los ganadores de ambas internas.