Noticias de las elecciones en Colorado, hoy: qué se vota y quiénes son los candidatos que irían a noviembre

Colorado celebra este martes 30 de junio sus elecciones primarias para definir a los candidatos que competirán en los comicios generales del 3 de noviembre de 2026. Además de las disputas por la gobernación, el Senado de EE.UU. y varios distritos de la Cámara de Representantes federal, los votantes también eligen postulantes para la Secretaría de Estado, la Tesorería estatal, la Fiscalía General, la Junta Estatal de Educación, la Junta de Regentes de la Universidad de Colorado y numerosos cargos legislativos estatales.

Primarias en Colorado: Michael Bennet y Phil Weiser disputan la candidatura demócrata a gobernador

Según la información oficial, la jornada concentra atención nacional por varias disputas competitivas entre figuras consolidadas de ambos partidos y aspirantes que buscan dar el salto a cargos de mayor relevancia.

Una de las principales definiciones de este martes es la carrera para suceder al gobernador Jared Polis, quien no puede presentarse a un nuevo mandato debido a los límites constitucionales establecidos en Colorado. La primaria demócrata enfrenta al senador Michael Bennet y al fiscal general del estado, Phil Weiser, dos de los dirigentes más conocidos del partido a nivel estatal.

Bennet representa a Colorado en el Senado desde 2009 y busca trasladar su experiencia en Washington a la gobernación. Weiser, por su parte, intenta dar el salto después de desempeñarse durante dos períodos como fiscal general. Del lado republicano figuran Victor Marx, Barb Kirkmeyer y Scott Bottoms, de acuerdo con la cobertura de NBC News.

Senado de EE.UU. por Colorado: John Hickenlooper enfrenta a Julie Gonzales en la interna demócrata

Otra de las competencias más observadas de la jornada es la primaria demócrata para el Senado federal. John Hickenlooper busca la nominación para intentar conservar el escaño que ocupa actualmente en Washington. El exgobernador enfrenta a Julie Gonzales, legisladora estatal identificada con el ala progresista del Partido Demócrata.

John Hickenlooper busca posicionarse en el Senado AP News

Según NBC News, Gonzales cuestionó algunas posiciones adoptadas por Hickenlooper durante su gestión en el Senado y presentó su candidatura como una alternativa para quienes reclaman cambios dentro de la fuerza política.

Las diferencias entre ambos también quedaron reflejadas en el debate sobre la atención médica. En una entrevista con The Colorado Sun, Gonzales defendió una reforma más amplia del sistema sanitario y afirmó: “Medicare para todos, porque creo que necesitamos eliminar el incentivo de lucro del sistema de salud”.

Hickenlooper expresó una posición diferente sobre el tema. En el mismo reportaje con The Colorado Sun, sostuvo: “Estoy a favor de una opción pública”. Por el lado republicano, Mark Baisley figura como único postulante republicano para las elecciones generales de noviembre.

Cámara de Representantes: los distritos clave de Colorado que definen candidaturas para noviembre

Las primarias también incluyen varias disputas para la Cámara de Representantes de EE.UU. NBC News destaca especialmente la competencia en el Distrito 8 de Colorado, donde los demócratas deben elegir entre Shannon Bird, Manny Rutinel y Evan Munsing. Quien resulte ganador enfrentará en noviembre al republicano Gabe Evans, que obtuvo el escaño en 2024 por una diferencia inferior al 1%.

En el Distrito 1, la congresista Diana DeGette busca una nueva nominación frente a Melat Kiros y Wanda James. Kiros cuenta con respaldo de sectores progresistas vinculados al senador Bernie Sanders, mientras que James también compite por la candidatura demócrata en uno de los distritos más seguros para el partido.

Otra contienda observada es la del Distrito 3, donde Jeff Hurd enfrenta al exlegislador estatal Ron Hanks en la interna republicana. La carrera también atrajo atención por los cambios en el respaldo de Donald Trump a Hurd durante la campaña, según NBC News.

Secretaría de Estado de Colorado: Amanda Gonzalez y Jessie Danielson compiten en la primaria demócrata

La Secretaría de Estado también forma parte de las elecciones primarias de este martes. En la interna demócrata compiten Amanda Gonzalez y Jessie Danielson, mientras que James Wiley busca la nominación republicana. Además, Sean Vadney y Alex Astley participan por el Partido Libertario.

Tesorería de Colorado: quiénes son los postulantes que figuran rumbo a noviembre

Los votantes también definirán quiénes representarán a los principales partidos en la carrera por la Tesorería de Colorado. El demócrata Jeff Bridges y el republicano Kevin Grantham figuran como los candidatos de sus respectivas fuerzas para avanzar a las elecciones generales de noviembre.

Fiscalía General de Colorado: Jena Griswold encabeza una primaria demócrata con cuatro postulantes

La Fiscalía General presenta una de las competencias más numerosas de la jornada. En el Partido Demócrata participan Jena Griswold, David Seligman, Michael Dougherty y Hetal Doshi. Por el lado republicano, los aspirantes son Michael J. Allen y David Willson.

Los votantes también definirán quiénes representarán a los principales partidos en la carrera por la Tesorería de Colorado (AP Foto/Nate Billings) Nate Billings - FR171660 AP

Boleta de Colorado: juntas educativas, regentes universitarios y bancas legislativas en juego

La boleta electoral también incluye elecciones para la Junta Estatal de Educación. En el Distrito 1 compiten Lisa Escárcega (demócrata) y Frederick Espinoza (republicano); en el Distrito 3, Barb Clementi (demócrata) y Sherri M. Wright (republicana); mientras que en el Distrito 7 se presentan Karla Esser (demócrata), Nick Morris y Steve Barton (republicanos).

También se votan cargos para la Junta de Regentes de la Universidad de Colorado. En el Distrito 2 hay una interna demócrata entre Kubs Lalchandani, Edie Hooton y Murray Smith; Marty Neilson figura por el Partido Republicano. En el Distrito 6 compiten Ilana Spiegel (demócrata) y Veanessa Burbage (republicana), mientras que en el Distrito 7 se presentan Nolbert Chávez (demócrata) y los republicanos Joan Poston y Paul Mueller.

Además, los electores definirán candidaturas para decenas de escaños del Senado estatal y de la Cámara de Representantes estatal. Entre las contiendas más destacadas aparecen los distritos senatoriales 3, 21, 24 y 34, donde existen internas partidarias, así como numerosos distritos de la Cámara estatal.

Resultados de las primarias en Colorado: horario de cierre y conteo de votos del 30 de junio

Las urnas cerrarán a las 21 hs del Este de EE.UU. (19 hs en Colorado). Los primeros resultados de las primarias comenzarán a difundirse una vez finalizado el horario de votación y a medida que avance el escrutinio de los sufragios emitidos por correo y de forma presencial.