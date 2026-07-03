Elecciones en EE.UU.: el fiscal enemigo de Trump que podría ser el próximo gobernador de Colorado

Phil Weiser, actual fiscal general de Colorado y opositor al presidente Donald Trump, ganó las elecciones primarias demócratas el martes 30 de junio. Este resultado lo convirtió en el candidato demócrata a la gobernación y lo posicionó como favorito para los próximos comicios generales del 3 de noviembre.

Phil Weiser vence a Michael Bennet en la primaria demócrata de Colorado

Weiser revirtió una desventaja de 30 puntos porcentuales registrada hace un año contra el senador Michael Bennet. De acuerdo con los resultados publicados por Associated Press, en estas primarias obtuvo la victoria con el 55,8% de los votos, mientras su competidor consiguió el 44,2%.

Con el 55,7% de los votos frente al 44,3% de su rival Michael Bennet, el fiscal general Phil Weiser se aseguró la nominación demócrata para la gobernación X de Weiser

Según The New York Times, la campaña del fiscal basó su éxito en una estrategia específica frente a un rival respaldado por el establishment y grandes fondos financieros.

Bennet, quien acumuló 17 años en el Senado, no logró contener el impulso del fiscal a pesar de contar con el apoyo de donantes como Michael R. Bloomberg, empresario y político estadounidense. La contienda se tornó intensa durante los meses previos, con una alta inversión en publicidad negativa por parte de ambos bandos.

A muchos electores les resultó difícil diferenciar las propuestas de ambos candidatos, ya que compartieron puntos críticos sobre la economía estatal.

Ambos políticos reconocieron problemas urgentes como el aumento en los costos de la vivienda y la atención médica en la región. En tanto, Weiser propuso reducir regulaciones para impulsar la construcción de viviendas y reactivar así la economía local.

Quién es Phil Weiser, el fiscal de Colorado que enfrentó a Trump en tribunales

Weiser construyó su plataforma política sobre la imagen de un luchador capaz de enfrentar directamente al presidente Trump, según The New York Times. El fiscal presentó 67 demandas judiciales contra diversas acciones de la actual administración durante su mandato.

Sus acciones legales cuestionaron los recortes de financiación dirigidos específicamente a Colorado. El fiscal también impugnó la decisión de trasladar la sede del Comando Espacial de Estados Unidos hacia el estado de Alabama.

Un fiscal de Colorado que demandó a la administración Trump 67 veces competirá por la gobernación del estado MANDEL NGAN - AFP

La represión migratoria impulsada por la Casa Blanca formó parte fundamental de sus argumentos en contra del ejecutivo nacional. Además, Weiser incluyó los aranceles impuestos por el mandatario dentro de su lista de motivos para iniciar litigios.

El fiscal sostiene que su postura defensiva protege al estado ante lo que denomina una “avalancha” de ataques federales. Este enfoque permitió a Weiser presentarse como el defensor más fuerte del estado controlado por los demócratas.

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Las proyecciones para las elecciones generales del 3 de noviembre, donde se elegirá al próximo gobernador, favorecen al candidato demócrata debido al historial electoral de Colorado. Según The New York Times, el estado no ha elegido a un mandatario perteneciente al Partido Republicano durante más de dos décadas.

La baja popularidad del presidente Trump entre los votantes independientes de Colorado refuerza esta tendencia positiva para el Partido Demócrata. Mientras tanto, el proceso de nominación republicana continúa sin definirse al finalizar la jornada del martes en las primarias.

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La competencia interna republicana mostró una disputa cerrada entre la legisladora estatal Barb Kirkmeyer y el pastor conservador Victor Marx, con Scott Bottoms en tercer lugar.