Viajaba a República Dominicana con Global Entry, violó la ley y la CBP lo descubrió: miles de dólares ocultos

Un ciudadano estadounidense participaba en el programa Global Entry de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) fue interceptado el domingo en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, en Estados Unidos, durante un control rutinario antes de partir a República Dominicana. Cuando los agentes lo revisaron, encontraron que tenía miles de dólares ocultos en efectivo no declarado, incautaron el dinero y solicitaron revocar su membresía.

La CBP incauta US$21.516 a un miembro de Global Entry que viajaba a República Dominicana

En un comunicado de prensa publicado el martes 28 de julio, la CBP detalló la reciente incautación en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia. Según el texto, oficiales fronterizos realizaban un control de salida en un vuelo con destino a Santiago, República Dominicana, cuando interceptaron a un ciudadano estadounidense procedente de Columbus, Ohio.

Los agentes de la CBP detuvieron al viajero mientras realizaban un control de salida en un vuelo con destino a Santiago, República Dominicana CBP

El pasajero expresó a los agentes de la CBP que poseía entre 7000 y 8000 dólares. Tras esa respuesta, los agentes le entregaron un documento que explicaba las leyes de declaración de divisas estadounidenses. El hombre leyó los detalles y escribió que poseía US$10.000.

La contradicción en las cifras despertó las sospechas de los funcionarios. Durante una inspección posterior del equipaje, descubrieron un total de US$22.016 ocultos en su equipaje de mano.

Posteriormente, los agentes de la CBP confiscaron US$21.516, le permitieron conservar US$500 por razones humanitarias y lo dejaron en libertad sin cargos. Además, al enterarse de que el hombre participaba en Global Entry, solicitaron la revocación de su membresía.

“Este viajero violó gravemente los términos de su contrato de viajero de confianza al declarar deliberadamente una cantidad menor de efectivo que la que portaba, y, en consecuencia, perderá sus privilegios”, afirmó Elliott Ortiz, director interino del puerto de área de la CBP en Filadelfia.

Cuánto dinero se debe declarar al entrar o salir de Estados Unidos

Según el sitio web oficial de la CBP, es legal transportar cualquier cantidad de moneda u otros instrumentos monetarios dentro o fuera de los Estados Unidos.

No obstante, si una persona transporta, intenta llevar o hace que se traslade (incluso por correo u otros medios) moneda u otros instrumentos monetarios en un monto combinado superior a US$10.000 (o su equivalente extranjero) desde Estados Unidos a cualquier país extranjero o hacia Estados Unidos desde otra nación, debe presentar un Formulario FinCEN 105 (“Informe de Transporte Internacional de Moneda o Instrumentos Monetarios”).

Las personas que no declaran el dinero que llevan a la CBP al entrar a EE.UU. se enfrentan a multas y cargos criminales Imagen ilustrativa generada con IA

Por su parte, los viajeros internacionales que ingresan al país norteamericano deben reportar si llevan instrumentos monetarios por una suma superior a US$10.000 en su Formulario de Declaración de Aduanas (Formulario 6059B de CBP) y luego presentar un Formulario FinCEN 105.

A su vez, el gobierno estadounidense explica que si una persona no declara correctamente el monto que lleva puede enfrentarse a:

Cargos criminales .

. Multas de hasta US$500 mil .

. Hasta diez años de cárcel.

“Las leyes de declaración de divisas son fáciles de cumplir: basta con declarar con veracidad todo el efectivo que se lleva encima a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza durante la inspección de llegada o salida”, expresó al respecto Ortiz.

Durante el año fiscal 2025, los oficiales y agentes de la CBP incautaron un promedio de aproximadamente US$180 mil en efectivo no declarado o ilícito diariamente en las fronteras de Estados Unidos.

Global Entry: requisitos, tarifa y beneficios del programa de la CBP

El programa Global Entry permite un procedimiento aduanero acelerado para viajeros preaprobados y de bajo riesgo a su llegada a Estados Unidos.

Global Entry, el programa de viaje de la CBP

La tarifa de solicitud es de US$120 y la membresía tiene una duración total de cinco años. Sin embargo, los menores de 18 años pueden quedar exentos del pago cuando su padre, madre o tutor ya integra —o también solicita— Global Entry, NEXUS o SENTRI. Todos los peticionarios deben someterse a controles de antecedentes, según informa la CBP en su sitio web oficial.

El principal beneficio es la reducción de los tiempos de espera en las líneas de procesamiento acelerado. Además, determinados miembros también pueden utilizar la tarjeta Global Entry en puertos terrestres y marítimos, de acuerdo con las reglas de Sentri y Nexus.