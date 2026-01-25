Vivienda asequible en EE.UU.: cuánto debes ganar para comprar una casa en las ciudades más baratas del país

El salario promedio que requiere un trabajador para comprar una casa en Estados Unidos en las ciudades más asequibles del país se ubica en US$85.000 anuales. Estas oportunidades se encuentran emplazadas en ciudades del Medio Oeste y Sur del territorio norteamericano, que suelen tener más terrenos, construcciones nuevas y costos de vida más bajos. Un reciente ranking reveló cuáles son los sitios con opciones más económicas.

El salario necesario para comprar una vivienda en zonas baratas de EE.UU.

Las áreas metropolitanas con los requisitos de ingresos más bajos en el país norteamericano son 10 y todas piden menos de US$85.000 de salarios familiares, de acuerdo con Realtor.

Existen 10 ciudades en EE.UU. donde comprar una casa es más asequible (ARCHIVO-iStock) istock

El mercado inmobiliario más asequible se encuentra en Pittsburgh, Pensilvania, en donde las viviendas promedian los US$245.000 y para acceder a ellas se exige un ingreso mínimo de US$65 mil al año. Se estima que un hogar que perciba al menos esta cifra podría cubrir el pago mensual de una hipoteca, además de los impuestos y el seguro.

En segundo lugar, está Cleveland (Ohio), que pide ingresos mínimos de US$66.538 anuales y cuenta con propiedades desde US$250.000. Mientras que en el tercer puesto figura Detroit (Michigan), que solicita ganancias base de US$68 mil al año y ofrece viviendas desde US$255.000.

Las siguientes ciudades que están en la lista de vivienda asequible en EE.UU., donde los requisitos de ingreso no superan los US$85 mil y los costos de las viviendas oscilan entre US$260 mil y US$319 mil, son:

Buffalo, Nueva York

St. Louis, Misuri

Birmingham, Alabama

Louisville, Kentucky

Indianápolis, Indiana

Oklahoma City, Oklahoma

Memphis, Tennessee

Lasn 10 ciudades más asequibles en EE.UU. requieren de ingresos anuales de menos de US$85 mil (Pexels/RDNE Stock project)

Estas mismas ciudades tienen los costos de renta más asequibles de todo el país en los alquileres, que no superan los US$2200 mensuales.

Los lugares más caros para vivir en Estados Unidos

En contraste, Estados Unidos tiene zonas muy costosas en donde la vida es cara, aunque cómoda, y requiere decenas de miles de dólares al año para poder acceder a una vivienda, de acuerdo con Real State.

Newport Beach, California , con viviendas en más de US$2 millones y un ingreso familiar promedio de US$162 mil al año.

, con viviendas en más de US$2 millones y un ingreso familiar promedio de US$162 mil al año. Westminster, California , con valor promedio de vivienda de más de US$850 mil e ingreso familiar promedio de US$85 mil.

, con valor promedio de vivienda de más de US$850 mil e ingreso familiar promedio de US$85 mil. Dala City, California , con viviendas de más de US$1100 millones de valor promedio y un ingreso promedio de US$123 mil anuales.

, con viviendas de más de US$1100 millones de valor promedio y un ingreso promedio de US$123 mil anuales. Spring Valley, en Nueva York, con viviendas de un costo promedio de US$458 mil y un ingreso familiar promedio de casi US$70 mil.

Qué se necesita para comprar una casa en Estados Unidos

Uno de los principales factores a tomar en cuenta antes de comprar una vivienda en Estados Unidos es la evaluación financiera del aspirante, según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés).

El HUD explica cuáles son algunos de los principales requisitos para comprar una casa en EE.UU. (Pexels/Kindel Media)

Esto ayudará a determinar cuánto puede gastar en una propiedad y se considerarán elementos clave como:

Ingresos que permitan cubrir pagos mensuales.

que permitan cubrir pagos mensuales. Historial financiero y de crédito que sirva para calificar para un préstamo hipotecario.

que sirva para calificar para un préstamo hipotecario. Fondos disponibles para el down payment y otros gastos de cierre.

Generalmente, las compras de viviendas en el país norteamericano se hacen a través de una hipoteca que ofrecen las instituciones financieras y, en ocasiones, es respaldada por el gobierno federal.

Algunos de los documentos que se deben presentar para comprar una casa en EE.UU. son:

Comprobantes de ingresos (talonarios de pago, declaraciones de impuestos).

(talonarios de pago, declaraciones de impuestos). Historial de crédito a través de agencias autorizadas.

a través de agencias autorizadas. Información personal legal , como pasaporte o documento de identificación con foto.

, como pasaporte o documento de identificación con foto. Comprobante de fondos suficientes para el pago inicial y los costos.