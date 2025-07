Cómo es el Miami Yacht Club, la institución que organizaba el campamento de vela en el que murió Mila Yankelevich

Este martes por la mañana se confirmó la trágica noticia del fallecimiento de Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena, en el accidente entre un velero y una barcaza en Miami que tuvo lugar ayer y que dejó a otra menor fallecida y a otras dos en estado crítico. De acuerdo con las autoridades locales, las menores participaban de un campamento de vela para jóvenes de entre 7 y 15 años.

Se trata del Miami Yacht Club, un club fundado en 1927 con una larga trayectoria organizando regatas y comprometido con la educación de jóvenes y adultos sobre la navegación recreativa y competitiva, según informó el Miami Herald.

La niña había salido a navegar el lunes por la mañana como parte del campamento de verano en un velero, cuando la embarcación fue impactado por una barcaza, cerca de las 11 de la mañana. Además de Mila, otra niña de 13 años falleció y otras dos, de 8 y 11 años, permanecen internadas. Se llevó adelante un amplio operativo de rescate que logró retirar del agua a seis personas, entre ellas cuatro menores que fueron trasladados de urgencia al Hospital Jackson Memorial. Las otras dos personas rescatadas, un instructor y otro menor, se encuentran en buen estado de salud.

"El Miami Yacht Club puede confirmar que hoy temprano ocurrió un incidente en el agua que involucró a participantes de la Miami Youth Sailing Foundation“, escribió ayer en un posteo en su cuenta de Instagram el club. ”En este momento, aún se están recopilando detalles y estamos recopilando activamente toda la información disponible. Nuestra prioridad es la seguridad y el bienestar de todos los involucrados, y estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades y organizaciones competentes para comprender la situación a fondo".

Mila Yankelevich

Ubicado en Watson Island, cerca del centro de Miami, el club realiza cada verano campamentos con actividades de navegación para niños. Mila Yankelevich participaba en la última semana del campamento para menores de 7 a 15 años cuando ocurrió el accidente. El velero en el que navegaba quedó completamente sumergido en la Bahía Vizcaína, entre Miami y Miami Beach, según imágenes difundidas por medios locales.

La página oficial destaca que las actividades que se brindan a los niños en esta experiencia de 8 semanas de duración son navegación en velero, windsurf y stand up paddle. El campamento abre sus puertas tanto a miembros del club como a no socios. El costo para los miembros es de $450 dólares, mientras que para los no asociados se eleva a $500 dólares.

Entre los objetos personales que los niños deben llevar obligatoriamente al campamento se encuentran: chaleco salvavidas, silbato, botella de agua, cambios de ropa y comida. “Los chalecos salvavidas deben ser aprobados por la Guardia Costera”, indica la página.

El cronograma del campamento de verano señala que antes de ingresar a la bahía en el velero, los alumnos serían instruidos en una reunión de seguridad a las 10 de la mañana, para luego poder navegar durante una hora y media aproximadamente.

La misión del club náutico es “animar a todos los niños y adultos a experimentar el placer de la navegación recreativa y/o de competición”, así como “los elementos esenciales del manejo de embarcaciones de alto rendimiento, la marinería y las regatas”, asevera el sitio oficial.

“Estos objetivos se logran alentando a nuestros navegantes a aprender el valor de las lecciones de vida que promueven la autoconciencia y la comprensión y el aprecio de los demás, lo que se logra a través del comportamiento ético, el trabajo en equipo, el respeto a uno mismo y a los demás, el respeto al medio marino, el aprendizaje cooperativo y un buen espíritu deportivo”, agrega.

Una ex campista y asesora del Miami Yacht Club, Katie Flood-Reiss, de 29 años, dijo al Miami Herald que “esta tragedia me conmovió profundamente porque estaba en esos barcos con esos campistas y tuvimos mucho cuidado con nuestros hijos”.

“Estábamos muy comprometidos y centrados en nuestros hijos y su seguridad”, afirmó Flood-Reiss, quien aprendió a navegar a los 5 años en uno de estos campamentos de verano para jóvenes organizados en el club.

“El Miami Yacht Club es fundamental para fomentar la independencia de los niños a través del acceso al agua, y se ha dedicado a esa misión durante casi 100 años”, dijo al medio estadounidense.

Flood-Reiss, la primera marinera de su familia, aseguró que el Miami Yacht Club “es un lugar especial, no un club náutico de lujo, que necesita ser protegido”.

“La Guardia Costera llevará a cabo una investigación exhaustiva”, declaró el Capitán Frank Florio, quien está a cargo del sector de Miami de la Guardia Costera. “Mantenemos nuestro firme compromiso con la responsabilidad, la mejora y la responsabilidad compartida de garantizar la seguridad en el mar”.