El Uscis actualizó el I-765: qué cambió en el formulario del permiso de trabajo y quiénes deben usarlo

El sistema de inmigración de Estados Unidos atraviesa una fase de ajustes técnicos en sus formularios más utilizados. En esta ocasión, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) actualizó las directrices para el Formulario I-765, herramienta para solicitar un Documento de Autorización de Empleo (EAD).

Qué versión del Formulario I-765 debe usarse

La agencia informó que la edición vigente del Formulario I-765 es la del 21 de agosto de 2025. Los solicitantes deben verificar la fecha antes de presentar el trámite, ya que el uso de una versión incorrecta puede derivar en el rechazo de la solicitud.

Esta versión es de uso obligatorio desde el 5 de marzo de 2026. Quienes hayan presentado la edición del 20 de enero de 2025 antes de esa fecha no necesitan volver a presentar el formulario.

Entre las modificaciones que introdujo esta versión, la más relevante es que ya no permite solicitar un número de Seguro Social directamente en el formulario.

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Además, de acuerdo con la información oficial de la plataforma de Uscis, se tomó la decisión de realizar una “pausa en la recaudación de ciertas tarifas requeridas por la Ley Pública 119-21 (HR-1)”.

Estos cambios incluyen una interrupción en la recaudación de tarifas para grupos específicos de solicitantes tras un litigio federal.

La medida, vigente desde el 5 de febrero de 2026, responde a una resolución del caso judicial Ms. L. contra ICE. Los beneficiarios directos de este fallo son los miembros de la denominada “Clase del Acuerdo Ms. L.” y sus familiares que cumplan con los requisitos de calificación.

Según detalla el comunicado oficial: “Si es miembro de la clase del acuerdo Ms. L. o QAFM recibió una notificación informándole que debe pagar una de las tarifas de la HR-1, y aún no efectuó el pago, la notificación de cobro queda rescindida”. Entre los pagos suspendidos para este grupo específico se encuentran:

Tarifa de permiso de permanencia temporal (Parole).

(Parole). Tarifa del EAD inicial para beneficiarios de parole (categoría C-11).

Tarifa de renovación del EAD para beneficiarios de parole.

Tarifa de solicitud de asilo .

. Tarifa anual de asilo.

Para obtener un EAD, se debe presentar el Formulario I-765 ante el Uscis Freepik

Requisitos para solicitantes de asilo y fotos

Para quienes busquen presentar su caso de asilo bajo el acuerdo de Ms. L., el Uscis dio una instrucción: “Debe escribir ‘Ms. L Settlement Class Member’ o ‘Ms. L. Settlement QAFM’ en la parte superior de la primera página de su Formulario I-589 en papel”.

La agencia también advirtió: “No presente su Formulario I-589 en línea”, ya que las solicitudes digitales podrían ser rechazadas para este grupo.

Asimismo, la oficina migratoria lanzó una alerta sobre el material gráfico que acompaña al Formulario I-765. “Las fotos enviadas a Uscis deben estar sin montar y sin retocar”, aclararon desde el portal oficial.

La notificación de cobro queda rescindida si la persona forma parte del acuerdo, aclaró Uscis Freepik - Freepik

Tiempos de entrega y seguimiento del EAD

Una vez que el Uscis aprueba el Formulario I-765, el proceso de producción de la tarjeta EAD suele demorar aproximadamente dos semanas. La agencia utiliza el Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés) vía Priority Mail para el envío.

“Asegúrese de tener registrada la dirección postal correcta”, indica la oficina. Además, cualquier error en el domicilio podría causar que el documento se pierda, lo que puede obligar al solicitante a presentar nuevamente el formulario y, si corresponde, pagar otra tarifa.

El formulario I-765 se puede obtener en línea, en el sitio oficial del Uscis Uscis

La recomendación oficial es permitir un total de 30 días desde la aprobación antes de realizar consultas sobre la ubicación del documento. Los solicitantes pueden utilizar la herramienta Case Status Online para obtener el número de seguimiento de USPS y monitorear la entrega en tiempo real.

Si el permiso de trabajo no llega en el plazo mencionado, los usuarios deben utilizar las herramientas de autoservicio de e-Request para iniciar una investigación formal.