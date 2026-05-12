Es venezolana y cruzó el Darién con ocho hijos para llegar a EE.UU., pero ahora su esposo fue detenido por el ICE

Carmen Teresa Benavides y su esposo Jorge Socorro Cuenca dejaron Venezuela junto a sus ocho hijos. Cruzaron la selva de Darién, una de las rutas más peligrosas del mundo, llegaron a Estados Unidos en 2024 y solicitaron asilo. Sin embargo, hace unos meses el hombre fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Florida.

El ICE arrestó al venezolano en un semáforo y lo mantiene detenido desde enero

Desde un centro de acogida en Miami, donde vive con sus hijos, Teresa Benavides concedió una entrevista a CNN en la que compartió que decidieron emigrar a EE.UU. en busca de un tratamiento médico para su hija.

A finales de diciembre de 2025, su esposo fue arrestado en un suburbio cerca de Tampa, Florida. Según el relato de una de sus hijas, que se encontraba con él, estaban en un semáforo cuando una patrulla les pidió que se detuvieran.

Luego del arresto, trasladaron al hombre a un centro del ICE ubicado en Broward, donde permanece desde enero. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le dijo a CNN que las autoridades arrestaron al hombre porque se trataba de un extranjero indocumentado de Venezuela que circulaba sin licencia.

Las autoridades añadieron que Cuenca permanecerá bajo custodia del ICE mientras se resuelve su proceso de deportación. Ante la situación, la familia lanzó una campaña de recaudación en GoFundMe, en la que Benavides explicó que su esposo tuvo una primera audiencia en la corte de inmigración el pasado 23 de abril, pero su caso fue pospuesto por falta de abogado.

En la campaña, la mujer señaló que la situación les brinda una oportunidad para tramitar un estatus legal, siempre y cuando puedan contratar a un abogado que defienda su caso adecuadamente.

El caso de la familia venezolana que pidió asilo en EE.UU. por la salud de su hija

Además de solicitar apoyo para pagar a un abogado de inmigración, en la campaña de GoFundMe Teresa Benavides relata que se encuentra sola con sus ocho hijos, entre ellos una menor de cuatro años que padece una malformación congénita que afecta su columna vertebral y su sistema nervioso.

Agentes del ICE detuvieron al venezolano en una parada de tráfico AP

Según mencionó, la niña se encuentra en etapa terminal y recibe cuidados paliativos con asistencia constante para respirar y alimentarse. Además, la venezolana contó a CNN que atraviesa una situación difícil.

“Fue bastante difícil quedarme sola, sin poder trabajar, sin contar con una red de apoyo en un país con un idioma totalmente diferente”, relató al medio.

Los migrantes aseguran que regresar a Venezuela pondría en riesgo a su hija

A pesar de las circunstancias que enfrentan y de la posibilidad de que su esposo sea deportado a Venezuela, Carmen dijo a CNN que no está dispuesta a regresar a su país de origen.

La familia recauda fondos para contratar a un abogado que lleve el caso del venezolano detenido por el ICE GoFundMe

La razón, explicó, es que su hija requiere asistencia constante y equipos médicos que dependen de electricidad, un servicio que, según su mirada, no está garantizado en Venezuela. Además, señaló que el delicado estado de salud de la pequeña le impide viajar en avión.

Carmen y su familia esperan por la resolución de su caso de asilo. Además, tienen la intención de avanzar con el pedido de liberación de Cuenca mediante un permiso humanitario por el estado de salud de su hija.