Alerta en Houston este martes: perímetro cerrado y desvíos de calles por operativo del Mundial 2026

Este martes 23 de junio habrá una nueva jornada del Mundial 2026 en Houston, en Texas, con el duelo entre Portugal y Uzbekistán por la segunda fecha del grupo K. El partido tendrá lugar en el NRG Stadium, rebautizado Estadio Houston para la competencia, y provocará el cierre de calles por el operativo de seguridad, así como un aumento de la congestión vehicular.

Houston cierra calles cerca del NRG Stadium por Portugal-Uzbekistán

Una nueva jornada mundialista llevará a la ciudad la emoción de los partidos internacionales este martes, y consigo, también generará el caos en las carreteras, típico de los días de eventos especiales.

El partido comenzará a las 12 hs (hora del Centro de EE.UU.), aunque desde varias horas previas ya se sentirá el impacto en el tránsito local.

En el Mundial 2026, el NRG Stadium de Texas albergará cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final y otro de los octavos de final Archivo

Según UTHealth Houston, centro académico ubicado cerca del estadio NRG, las siguientes carreteras que rodean el área permanecerán cerradas o con acceso restringido desde las 6 hasta las 17 hs para el enfrentamiento de esta jornada:

Lantern Point Drive entre McNee Road y Murworth Drive

Murworth Drive entre Lantern Point Drive y Kirby Drive

Kirby Drive en dirección norte entre Westridge St. y McNee Road

Kirby Drive en dirección sur entre La Concha Lane y Westridge St.

Carretera McNee en dirección este entre la entrada del estacionamiento del hotel y Kirby Drive.

Además, la organización mencionó cambios adicionales en el tráfico, entre los que se incluyen:

El carril en dirección norte de Kirby Drive, entre Loop 610 y Westridge St., invertirá el sentido del carril norte de Kirby Drive alrededor de las 13 hs y permanecerá así hasta las 17 hs.

Se habilitará un contraflujo de salida en Murworth Drive en el descanso y continuará durante un máximo de dos horas después de cada partido.

En las zonas cercanas al Fan Fest, según informó Houston Chronicle, se cerrarán las calles Hutchins Street, Polk Street, Walker Street y Emancipation Avenue. La interrupción permanecerá vigente hasta el 7 de agosto.

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Los especialistas señalan que, para evitar estancarse en un embotellamiento por la circulación de vehículos, lo más importante es la planificación anticipada y el uso de alternativas al automóvil particular.

En general, los momentos de mayor intensidad ocurrirán previo a los partidos, especialmente en los corredores principales y vecindarios cercanos a las sedes de los eventos:

West Loop 610 cerca del NRG Stadium.

cerca del NRG Stadium. Interstate 45 y U.S. 59 en el centro (Downtown).

y en el centro (Downtown). Hardy Toll Road (por su conexión con el aeropuerto Bush) y Westpark Tollway .

(por su conexión con el aeropuerto Bush) y . Áreas como Bellaire y West University Place también verán un aumento en el flujo vehicular.

Los partidos generan una mayor congestión vehicular en Houston, especialmente en las calles aledañas al estadio, según los informes Freepik

Las personas pueden consultar el calendario de tráfico proyectado en el sitio web Commute Game Plan, lanzado para este fin específico por las autoridades estatales. También está disponible el mapa en tiempo real de Houston Transtar para ver incidentes o retrasos.

Además de los cierres de calles, los residentes pueden esperar una mayor presencia policial y de servicios de emergencia en las autopistas de la ciudad tejana durante la Copa del Mundo, según detalló Angelique Myers, portavoz de Houston TranStar.

De acuerdo con un análisis de datos realizado el domingo 14 de junio, la congestión del tráfico alcanzó su punto máximo al finalizar el partido. El informe fue publicado por la empresa de navegación GPS TomTom, y resaltó que la congestión vehicular subió 70 puntos porcentuales después del enfrentamiento entre Alemania y Curazao.

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