Cómo es la experiencia de trabajar en los locales que Chipotle abrió en el metaverso

El mundo de la comida rápida llegó a la virtualidad. Recientemente, Chipotle entró al metaverso con el lanzamiento de Burrito Builder en la plataforma de juegos Roblox. En este novedoso espacio, que poco a poco suma más adeptos, los fanáticos de la marca de cocina tex-mex prepararán sus propios platos para ganar “Burrito Bucks”, una moneda virtual que luego podrán canjear por comida en restaurantes reales de la cadena.

En un comunicado que difundió la compañía, Chris Brandt, director de marketing, expresó: ”Aprovechamos el juego para ganar un modelo de participación emergente en el metaverso y para lanzar nuestra nueva experiencia en Roblox que celebra el icónico burrito Chipotle”. Asimismo, explicó que combinaron los elementos de este espacio virtual 3D “para llevar la experiencia de los fanáticos de la marca a un nivel completamente nuevo”.

Chipotle lanzó su segunda incursión en el metaverso en Roblox (Crédito: María Meisenzahl/Business Insider)

El juego llevará al usuario a un viaje en el tiempo y lo transportará al primer restaurante de la cadena, que abrió en 1993, en Denver, Colorado, específicamente en la Avenida Evans. María Meisenzahl, una periodista que escribe para Business Insider, se registró en la plataforma y contó su experiencia paso por paso.

El juego la transportó en el tiempo al primer local de Chipotle en Colorado en 1993 (Crédito: María Meisenzahl/Business Insider)

La empresa aprovechó la conmemoración del Día Nacional del Burrito, que se celebra anualmente el primer jueves de cada abril, y ofreció a los primeros 100.000 jugadores que entraran al metaverso a preparar burritos, que todo lo que ganaran en moneda virtual podrían canjearlo por un plato principal de Chiplote de la vida real, a través del sitio web de la cadena o también por la aplicación móvil. Se trataría de un intento por mantener el flujo entre ambos mundos.

Un trabajador de Chipotle recibe al jugador, le da la bienvenida al equipo de trabajo y le asigna un uniforme (Crédito: María Meisenzahl/Business Insider)

Sin embargo, esta no es la primera experiencia de Chipotle con Roblox en la virtualidad. En octubre del año pasado, la cadena se valió de la celebración de Halloween y lanzó Chipotle Boorito Maze. En el juego, los usuarios debían visitar una ubicación virtual de la cadena para recibir un código de oferta para comida gratis. Además, podían caminar a través de un laberinto virtual y probarse disfraces.

Cómo es la experiencia de Burrito Builder en el metaverso

María Meisenzahl volcó su experiencia en Business Insider. Como no tenía cuenta en Roblox, inicialmente se registró. Se trata de una plataforma de juegos gratuita con más de 100 millones de usuarios activos, muchos de los cuales son niños.

Luego de describir que se transportó a la primera tienda en Colorado en 1993, se le asignó un avatar. Una vez que descubrió cómo moverse en la pantalla, algunas flechas la orientaron en dirección hasta el restaurante, y allí la recibió un empleado de la cadena, quien le dio la bienvenida al equipo de trabajo de Chipotle y le asignó un uniforme.

Las instrucciones del juego para armar los burritos (Crédito: María Meisenzahl/Business Insider)

Después, recibió las instrucciones para comenzar a armar los burritos, es decir, el fundamento del juego. A modo de ejemplo, manifestó que los clientes se acercaron al mostrador con la lista de los ingredientes que querían para su plato, y que luego ella debió preparar.

La usuaria ganó créditos por preparar burritos y que luego podría cambiar por comida real (Crédito: María Meisenzahl/Business Insider)

Una vez que terminó los pedidos y se hizo de algunos “créditos de burritos” -y que se podían canjear por comida en el mundo real o beneficios dentro de la plataforma- un compañero de trabajo lo trasladó a otro juego, donde debió hacer entregas a domicilio en varias casas. Más adelante, se teletransportó al desafío que la cadena de restaurantes lanzó el pasado Halloween, donde pudo atravesar un laberinto y disfrazarse como burrito con aspecto de momia.

Tras finalizar el experimento, opinó que no entendió con precisión cuál podía ser el atractivo en el metaverso. Si bien explicó que se divirtió durante unos minutos, no se sintió inducida a jugar de nuevo. Pese a que reconoció que sintió algo de hambre al terminar, analizó que, por la diferencia de características de los restaurantes en este universo virtual, no consideraba que pudieran replicarse a la brevedad en el mundo real.