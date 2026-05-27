Oficial en Texas: la nueva regla del Uscis amenaza a más de 1,5 millones de trabajadores inmigrantes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) implementó una nueva directriz migratoria que modifica las condiciones para acceder a la residencia permanente desde dentro del país. La medida comenzó a regir el 22 de mayo y podría afectar de manera directa a cientos de miles de inmigrantes en Texas.

Texas podría enfrentar el impacto en sectores con alta presencia inmigrante

La disposición, que quedó establecida en el memorando PM-602-0199, redefine el ajuste de estatus como un beneficio discrecional y no como un procedimiento habitual dentro del sistema migratorio estadounidense. Con este cambio, la mayoría de las personas con visas temporales deberán abandonar EE.UU. y completar el proceso de residencia permanente mediante entrevistas y trámites consulares en sus países de origen.

El Uscis emitió una directiva detallada que delimita qué grupos de extranjeros son elegibles para obtener la residencia permanente dentro de EE.UU. y quiénes quedan excluidos Imagen ilustrativa generada con IA

“Retomamos el propósito original de la ley para garantizar que los extranjeros se desenvuelvan correctamente en nuestro sistema de inmigración. De ahora en adelante, quienes se encuentren temporalmente en EE.UU. y deseen obtener la tarjeta verde deberán regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales”, dijo Zach Kahler, portavoz del Uscis, en un comunicado.

Texas aparece entre los estados más expuestos a la nueva política debido a la cantidad de trabajadores extranjeros que participan en su economía. La organización política FWD estima que más de 1,5 millones de personas se encuentran bajo esquemas migratorios temporales o sin residencia permanente.

Ese grupo representa cerca del 9% de la fuerza laboral estatal e incluye beneficiarios de programas como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), Estatus de Protección Temporal (TPS) y solicitantes de asilo con casos pendientes.

Los sectores con mayor dependencia de trabajadores inmigrantes son construcción, agricultura, hotelería, gastronomía y servicios empresariales. En la industria de la construcción, los inmigrantes ocupan aproximadamente el 40% de los puestos laborales.

Para tramitar la residencia sin salir de EE.UU., el solicitante debe haber sido inspeccionado y admitido legalmente, además de contar con una visa disponible Freepik

Los cambios en el ajuste de estatus del Uscis

Hasta ahora, numerosos solicitantes podían gestionar la llamada “green card” dentro de EE.UU. mediante el ajuste de estatus. La nueva norma establece que el trámite interno solo será autorizado en situaciones consideradas extraordinarias.

Los oficiales migratorios tendrán la facultad de evaluar cada expediente de forma individual para determinar si corresponde permitir que el solicitante permanezca en territorio estadounidense mientras se resuelve el caso. La política también alcanza a personas con visas de trabajo y otros permisos temporales que anteriormente podían iniciar el proceso de residencia sin necesidad de salir del país norteamericano.

“No estamos de acuerdo con este memorando, ya que contradice la legislación migratoria vigente”, señaló a CW39 Cesar Espinosa, director ejecutivo de FIEL, la organización sin fines de lucro ubicada en Houston. “Estamos trabajando con nuestro equipo legal para obtener más información al respecto y, posiblemente, unirnos a una demanda que impugne esta nueva afirmación”, anticipó.

Riesgos para trabajadores y familias inmigrantes

Las organizaciones de asistencia migratoria advirtieron que la obligación de viajar al exterior puede generar consecuencias legales para quienes acumularon presencia irregular en EE.UU.

De acuerdo con la organización de investigación de políticas públicas Cato Institute, en ciertos casos, salir del país norteamericano activa prohibiciones de reingreso de tres o diez años. Esto podría derivar en separaciones familiares prolongadas o en la imposibilidad de regresar mientras se procesa la residencia.

También existen complicaciones vinculadas al funcionamiento de consulados estadounidenses en algunos países. La falta de turnos o las limitaciones operativas podrían retrasar la continuidad de los trámites migratorios.

“Estas políticas, en la práctica, provocarán una separación indefinida de las familias”, aseguró World Relief, una organización humanitaria y de reasentamiento de refugiados, según The Texas Tribune.

El director del Uscis anticipó que van a revocar green cards aprobadas en el pasado

Qué grupos pueden hacer el trámite sin salir de Estados Unidos

La nueva política contempla excepciones para determinadas categorías migratorias. Entre ellas figuran:

Familiares directos de ciudadanos estadounidenses

Refugiados

Beneficiarios de disposiciones especiales previstas por la ley migratoria

También mantienen opciones de ajuste interno quienes poseen visas H-1B y L-1, consideradas categorías de “doble intención”, ya que permiten trabajar temporalmente y al mismo tiempo solicitar residencia permanente.

Las víctimas de delitos violentos, trata de personas y solicitantes protegidos bajo la ley VAWA forman parte de los grupos que conservan mecanismos especiales para tramitar la residencia dentro del país norteamericano.