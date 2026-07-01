Cómo obtener la moneda de 25 centavos del 4 de julio: tirada limitada y exclusiva en bancos

La Casa de la Moneda de Estados Unidos prepara un nuevo ejemplar de 25 centavos para conmemorar los 250 años de la independencia de ese país, celebración prevista para julio de este año. El quarter integrará una serie especial dedicada a hechos y símbolos vinculados con los orígenes de la nación.

Moneda de 25 centavos July 4th: cómo buscar el quarter limitado en EE.UU.

Además de la emisión convencional, el organismo incorporará una partida reducida de 250 mil monedas con un distintivo exclusivo. Estas piezas de la serie conmemorativa denominada “Semiquincentennial America 250” no tendrán una venta individual, sino que serán mezcladas con el resto de los quarters antes de ingresar al circuito financiero.

Así es la moneda conmemorativa por el Día de la Independencia de EE.UU.

“Esto es más que una moneda; es un momento decisivo en la historia de nuestra nación”, dijo en un comunicado el director de la Casa de la Moneda, Paul Hollis. “Esperamos que los estadounidenses disfruten la búsqueda de estas emblemáticas piezas de 25 centavos, ya que están destinadas a ser compartidas, guardadas y recordadas como parte de este aniversario histórico”, señaló.

La distribución de la edición especial, que estará a cargo de bancos e instituciones financieras de EE.UU, comenzará a llegar al sistema financiero antes de la celebración del Día de la Independencia, el 4 de julio. El organismo estadounidense enviará los lotes junto con los quarters regulares de la serie dedicada a la Declaración de Independencia, sin identificar cuáles contienen las piezas exclusivas.

Esto significa que una de las principales alternativas será solicitar rollos de monedas en entidades bancarias o retirar cambio en ventanillas y cajeros automáticos. También será posible encontrarlas en el dinero recibido durante transacciones comerciales.

El sistema fue diseñado para que las piezas especiales aparezcan de manera aleatoria dentro de la circulación general, por lo que no existe un mecanismo para elegirlas o comprarlas directamente de forma individual.

Los coleccionistas deben estar atentos a una edición limitada de 250 mil ejemplares que incluyen una marca privada especial de "July 4th" US Mint

Quarter July 4th de la U.S. Mint: la marca clave para identificar la edición limitada

La característica más importante de la edición limitada es la inscripción “July 4th”, incorporada como una marca especial en el anverso de la pieza. Ese detalle aparece junto al retrato de Thomas Jefferson, protagonista del diseño frontal.

Otra diferencia es la ausencia de la marca de ceca tradicional. A diferencia de los quarters acuñados en Filadelfia o Denver, estos ejemplares no mostrarán las habituales letras que identifican el lugar de fabricación.

Entre sus características distintivas se observan:

Año: 2026 (el anverso mostrará 1776 - 2026).

Variedad: Declaración de la Independencia.

Composición: 25% níquel y 75% cobre.

Peso: 5,6 gramos.

Diámetro: 24,26 milímetros.

Borde: juncoso.

Anverso: aparece Thomas Jefferson, redactor principal de la Declaración de Independencia y tercer presidente de EE.UU. También figuran las leyendas “E PLURIBUS UNUM” en la periferia superior, “IN GOD WE TRUST” y la fecha conmemorativa “1776 - 2026” en la periferia inferior.

Reverso: muestra la campana de la libertad con la fisura que caracteriza a ese símbolo histórico. El diseño incorpora además las inscripciones “THE DECLARATION OF INDEPENDENCE”, “QUARTER DOLLAR”, “LIBERTY” y “UNITED STATES OF AMERICA”.

Esta emisión integra una colección de cinco diseños conmemorativos creados para recordar distintos aspectos relacionados con los principios fundacionales y la historia estadounidense durante las celebraciones del semiquincentenario.

Estas piezas únicas se mezclarán aleatoriamente en la circulación general a través de bancos y entidades financieras US Mint

U.S. Mint: precios de rollos y bolsas del quarter de la Declaración de Independencia

Desde el punto de vista legal, cada ejemplar mantiene un valor facial de 25 centavos de dólar. Esto significa que una moneda obtenida en circulación conserva la misma denominación que cualquier quarter común.

Sin embargo, la Casa de la Moneda también ofrece presentaciones para coleccionistas en bolsas y rollos oficiales. Esos productos tienen precios superiores al valor nominal debido a su formato de comercialización.

Según se detalla en el sitio web oficial, los paquetes con monedas de la Declaración de Independencia se venden en rangos que van desde US$56 hasta US$63. Esto dependerá de la cantidad de piezas y la presentación elegida.

Los conjuntos destinados a coleccionistas salieron a la venta el 16 de junio y actualmente aparecen como no disponibles. Hasta el momento no se informó cuándo se habilitará un nuevo remanente para la compra de estos ejemplares.