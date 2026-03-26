Adicción a las redes sociales: la historia de la joven que convenció al jurado y logró ganarles a YouTube y Meta

Un jurado marcó un precedente histórico en California. Luego de una demanda que presentó una joven por su adicción a las redes sociales, se encontró responsables a YouTube y Meta, que deberán pagar una suma millonaria para resarcirla. Originalmente, la presentación incluía también a otras dos plataformas que hicieron un acuerdo económico.

Una joven demandó a Meta y YouTube por su adicción a las redes sociales y deberán pagarle una suma millonaria

La demanda se introdujo originalmente en 2023, según consignó CBS News. En aquel entonces, una joven que hoy tiene 20 años, identificada como KGM, realizó una presentación judicial contra Meta y YouTube.

Meta fue demandada por el uso adictivo de Instagram que tuvo la joven Shutterstock - Shutterstock

El reclamo fue que su uso de Instagram y YouTube desde una temprana edad le generó un uso adictivo de las plataformas que agravó una serie de problemas de salud mental que experimentó a lo largo de los años. Entre ellos, la joven enumeró depresión, dismorfia corporal y pensamientos suicidas.

La presentación llegó a juicio y contó con un testimonio de KGM, que sostuvo que los likes y otras cuestiones diseñadas en la plataforma le generaron un hábito de estar pegada al teléfono.

El avance del proceso judicial incluso llevó al estrado a Mark Zuckerberg, CEO de Meta y reconocido por ser el creador de Facebook, y al encargado de Instagram en la empresa, Adam Mosseri. Aunque intentaron defender el diseño de sus productos, el jurado finalmente encontró culpable tanto a su empresa como a YouTube, actualmente propiedad de Google.

Mark Zuckerberg debió subir al estrado en el juicio contra Meta y YouTube DREW ANGERER - AFP

Luego del juicio, que se llevó a cabo en Los Ángeles, los miembros del jurado deliberaron durante largas horas y no pudieron llegar a una decisión unánime. Sin embargo, encontraron a las empresas responsables por los problemas de salud mental de la joven.

Cuánto pagarán Meta y YouTube a la joven que los demandó en California

Como resultado del juicio y de que fueron hallados culpables, en primera instancia se dispuso que ambas compañías deben abonar 3 millones de dólares como compensación. Sumado a esto, luego hubo otra recomendación.

Además de esa cifra, se recomendó que se abonen otros US$3 millones en concepto de sanciones punitivas. La culpabilidad se determinó porque el jurado consideró que Meta y YouTube sabían que sus plataformas podían afectar a menores de edad de manera grave y no lo advirtieron correctamente a los usuarios.

En concreto, se determinó que Meta tuvo el 70% de la responsabilidad sobre el caso mencionado y YouTube el 30% restante. Más allá de la situación individual, esto puede marcar un precedente para otro tipo de demandas similares.

Dado que la demandante tenía 17 años cuando se presentó el reclamo judicial y mientras en algunas partes del mundo avanzan restricciones para el uso de redes sociales por parte de menores, este fallo podría ser el inicio de un cambio en ese aspecto.

TikTok y Snapchat también estaban incluidas en la demanda original por adicción a redes sociales

De acuerdo con Associated Press, las compañías dueñas de ambas plataformas estaban en una primera versión de la presentación judicial de KGM.

Sin embargo, para no llegar a juicio decidieron ofrecer un acuerdo extrajudicial e hicieron un arreglo económico.