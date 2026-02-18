¿Adicción a las redes sociales? Qué se espera del nuevo juicio que protagoniza Mark Zuckerberg en EE.UU.

El fundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, se prepara para enfrentar un nuevo juicio en su carrera. Un jurado en Los Ángeles escuchará por primera vez su testimonio directo en un caso que no solo cuestiona a su empresa, sino a todo el modelo de negocio de las plataformas digitales. La audiencia promete reabrir un debate global: si las redes sociales son simples herramientas de comunicación o productos diseñados deliberadamente para generar dependencia en menores de edad.

El juicio que puede cambiar la industria tecnológica: ¿de qué hablará Zuckerberg?

Según NPR, el proceso gira en torno a una pregunta central con posibles consecuencias para Silicon Valley: si las redes sociales pueden considerarse “productos defectuosos” creados para explotar la vulnerabilidad cerebral de los jóvenes. Los abogados de la demanda sostienen que servicios como Instagram fueron concebidos como “casinos digitales”, con funciones pensadas para mantener a los usuarios conectados el mayor tiempo posible.

La demanda intenta eludir la protección de la Sección 230 al argumentar que el daño no reside en el contenido de terceros, sino en el diseño intrínseco de la plataforma KENNY HOLSTON� - POOL�

La declaración del empresario será el momento más esperado del juicio, aunque no habrá transmisión en vivo. El caso funciona como prueba piloto dentro de más de 1600 litigios similares presentados por padres y distritos escolares. Una eventual derrota empresarial podría abrir negociaciones masivas y forzar cambios en el diseño de las aplicaciones.

La estrategia legal intenta además rodear la histórica protección de la industria tecnológica basada en la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, que durante décadas permitió a las plataformas evitar responsabilidad por los contenidos publicados por los usuarios.

La historia de Kaley: el eje de la demanda contra las redes sociales

De acuerdo con CNN, la demanda fue iniciada por una joven de California, identificada como Kaley, hoy de 20 años, quien asegura haber comenzado a usar YouTube a los seis años y la red social de Meta a los nueve. En algunos períodos llegó a permanecer más de 16 horas en un solo día conectada, pese a los intentos de su madre por limitar el uso.

La joven afirma que la exposición constante derivó en ansiedad, distorsión de la imagen corporal, depresión e ideas suicidas. También denunció haber sufrido acoso y extorsión sexual dentro de la plataforma. Para su defensa, las funciones de desplazamiento infinito, reproducción automática y notificaciones fueron clave en la compulsión.

Los abogados demandantes señalan características como el desplazamiento infinito, las notificaciones push constantes y la reproducción automática como mecanismos de "casinos digitales" para maximizar el tiempo de permanencia Manuel Balce Ceneta� - AP�

La empresa rechaza esas acusaciones. Un portavoz sostuvo que existen múltiples factores en la vida de la demandante que explican sus problemas de salud mental y no exclusivamente la actividad en línea. Además, la compañía remarca que incorporó controles parentales y cuentas especiales para adolescentes con restricciones de contenido.

Lo que el jurado deberá decidir en el caso contra las redes sociales

ABC News señaló que el proceso es el primero de miles de casos similares en llegar a un jurado. Los demandantes aseguran que las compañías sabían que sus herramientas fomentaban el uso compulsivo y aun así continuaron implementándolas.

Durante los alegatos iniciales, el abogado Mark Lanier resumió la acusación al decir que las empresas se dedicaron a “hacer que los cerebros de los niños sean adictos”. El jurado tendrá que determinar si las plataformas fueron un factor sustancial en los problemas psicológicos de la joven.

Especialistas legales citados por ABC creen que la actuación del propio director ejecutivo podría influir decisivamente en la percepción de los miembros del tribunal. La evaluación no será únicamente técnica: también se basará en la credibilidad y empatía que proyecten los testigos.

La defensa de las redes sociales: seguridad, responsabilidad y libertad de expresión

Meta rechazó categóricamente las acusaciones. En una declaración citada por ABC News al inicio del juicio, un portavoz afirmó: “Estamos totalmente en desacuerdo con estas acusaciones y confiamos en que la evidencia demostrará nuestro compromiso de larga data de apoyar a los jóvenes”.

La demanda se centra en una joven de 20 años que inició su actividad en plataformas a los 9 años, y alegó que el uso compulsivo de hasta 16 horas diarias derivó en trastornos de salud mental severos e ideas suicidas ANDREW CABALLERO-REYNOLDS� - AFP�

La empresa sostuvo que los problemas de salud mental en adolescentes son complejos y multifactoriales, y que no pueden atribuirse exclusivamente al uso de redes sociales. Según CNN, la defensa argumentó que fue la difícil situación familiar de la joven —y no las plataformas digitales— la causa principal de sus dificultades emocionales.

Meta también enfatizó que implementó herramientas de protección, como controles parentales y cuentas específicas para adolescentes con configuraciones de privacidad predeterminadas y restricciones de contenido. La compañía afirmó realizar “cambios significativos” y mantuvo que sus productos incluyen mecanismos diseñados para apoyar a los usuarios más jóvenes.

Durante su testimonio previo, el responsable de la aplicación reconoció lo que describió como un “uso problemático”, pero rechazó caracterizarlo directamente como “adicción”. Asimismo, sostuvo que existe un equilibrio delicado entre seguridad y libertad de expresión, ya que los usuarios no siempre aceptan limitaciones o restricciones en las funcionalidades.