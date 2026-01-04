La ley firmada por Kathy Hochul en Nueva York sobre el impacto de redes sociales

El esado de Nueva York dio un paso decisivo en la regulación del entorno digital con la firma de una ley que apunta directamente a las dinámicas más adictivas de las redes sociales. La norma, promulgada por la gobernadora Kathy Hochul y aprobada por la Legislatura estatal, introdujo un esquema de advertencias obligatorias sobre los riesgos que ciertas funciones pueden generar en la salud mental, especialmente entre niños y adolescentes.

Nueva ley sobre redes sociales en Nueva York para responder a la crisis de salud mental juvenil

La legislación S4505/A5346 se construyó sobre la premisa de que el uso intensivo de redes sociales, cuando se ve potenciado por mecanismos diseñados para prolongar el tiempo de permanencia, puede tener consecuencias severas en el desarrollo emocional y psicológico de los jóvenes.

La legislación clasifica como "plataforma adictiva" a cualquier sitio o aplicación que utilice algoritmos para presentar contenidos personalizados de forma continua Shutterstock - Shutterstock

Desde la oficina de la gobernadora se explicó, a través de un comunicado oficial, que la ley se integró a los esfuerzos continuos del Ejecutivo para abordar una problemática que ya fue caracterizada como una emergencia de salud pública.

Kathy Hochul subrayó que la seguridad de los neoyorquinos, y en particular la protección de niños y adolescentes, constituyó una prioridad desde el inicio de su gestión.

“Los neoyorquinos merecen transparencia”, afirmó la gobernadora, al remarcar que advertir sobre los posibles riesgos del uso excesivo de ciertas funciones digitales se volvió indispensable para priorizar la salud mental y permitir decisiones informadas.

Qué plataformas y funciones quedan alcanzadas con la nueva legislación

El texto de la ley definió con precisión qué se entiende por “plataforma de redes sociales adictiva”. Se incluyeron sitios web, servicios en línea y aplicaciones móviles cuyo objetivo principal sea permitir la interacción con contenidos generados por otros usuarios y que, además, ofrezcan como parte central de su servicio herramientas consideradas potencialmente nocivas por su capacidad de fomentar el uso compulsivo.

La ley alcanza directamente cinco mecanismos críticos: los canales de noticias (feeds) algorítmicos, la reproducción automática de videos, el desplazamiento ininterrumpido de pantalla, el conteo público de "me gusta" y las notificaciones push no esenciales Freepik

Entre esas funciones se identificaron:

Feeds adictivos , es decir, sistemas algorítmicos que presentan contenidos de forma continua y personalizada.

, es decir, sistemas algorítmicos que presentan contenidos de forma continua y personalizada. Autoplay , cuando los videos u otros materiales se reproducen automáticamente sin intervención del usuario.

, cuando los videos u otros materiales se reproducen automáticamente sin intervención del usuario. Scroll infinito , que carga nuevos contenidos de manera ininterrumpida al llegar al final de la pantalla.

, que carga nuevos contenidos de manera ininterrumpida al llegar al final de la pantalla. Conteo de “me gusta” , que cuantifica y exhibe públicamente reacciones positivas.

, que cuantifica y exhibe públicamente reacciones positivas. Notificaciones push, siempre que no respondan a fines de seguridad, salud, cumplimiento legal u otras excepciones expresamente contempladas.

Advertencias obligatorias y visibles en las redes sociales de Nueva York

El corazón de la ley radicó en la exigencia de mostrar etiquetas de advertencia cada vez que un usuario acceda a una plataforma comprendida en la normativa.

Según el articulado, resulta ilegal ofrecer feeds adictivos, autoplay, scroll infinito, conteos de “me gusta” o notificaciones push sin desplegar previamente un anuncio claro, con el texto exacto que determine el Comisionado de Salud Mental del estado.

Estas advertencias no podrán ser omitidas ni disimuladas.

La ley prohibió expresamente incluirlas solo en los términos y condiciones, reducir su visibilidad mediante cambios tipográficos o acompañarlas de textos ajenos a los aprobados por la autoridad sanitaria. Tampoco se permitirá mostrarlas en momentos o por duraciones distintas a las que establezca la reglamentación.

Además, el comunicado de prensa de la gobernadora destacó un punto central: los usuarios no podrán saltear ni cerrar estas advertencias para continuar con su navegación, lo que refuerza el carácter informativo y preventivo de la medida.

De acuerdo con el texto legal, las etiquetas de advertencia sanitaria no podrán ser omitidas, disimuladas en los términos y condiciones, ni cerradas por el usuario para continuar la navegación (Fuente: Pixabay)

La base científica detrás de la norma que firmó Hochul en Nueva York

El apartado de “intención legislativa” del proyecto detalló el sustento científico que motivó la intervención estatal. Allí se mencionó al cirujano general, Vivek H. Murthy, quien en junio de 2024 reclamó advertencias en redes sociales por los “significativos daños a la salud mental” asociados a su uso en jóvenes.

El texto legislativo recopiló datos claves:

Adolescentes que pasan más de tres horas diarias en redes sociales duplicaron el riesgo de sufrir ansiedad y depresión.

El uso promedio diario en el grupo de 12 a 15 años alcanzó las 4,8 horas.

Casi la mitad de los adolescentes afirmó que las redes sociales empeoraron la percepción sobre su propio cuerpo.

Los jóvenes con mayor nivel de uso fueron casi el doble de propensos a calificar su salud mental como mala o muy mala.

La ley también incorporó hallazgos sobre cambios neurológicos asociados al uso frecuente, como alteraciones en la amígdala y en la corteza prefrontal, regiones vinculadas al aprendizaje emocional, el control de impulsos y la conducta social.

Investigaciones citadas equipararon los mecanismos de recompensa activados por estas plataformas con los observados en adicciones al juego o a sustancias, debido a los llamados “bucles de dopamina”.

Cuándo entra en vigor la nueva ley de Nueva York

El texto legal estableció que la norma no tendrá aplicación inmediata. Su entrada en vigor se producirá 180 días después de que la oficina del fiscal general promulgue las reglas y regulaciones necesarias para implementar y hacer cumplir sus disposiciones.

Aun así, la ley autorizó que los trabajos reglamentarios comiencen de forma inmediata para llegar al momento de vigencia con el marco operativo completo.