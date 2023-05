Cómo ver el anuncio de DeSantis en Twitter

escuchar

Luego de semanas de rumores y especulaciones, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, anunciará este miércoles su campaña para la presidencia de Estados Unidos de 2024, en un evento de Twitter Space. Las fuentes cercanas a su equipo de trabajo revelaron que el lanzamiento oficial será junto con el magnate y empresario tecnológico Elon Musk, con el que detallaría sus planes en un audio.

Twitter Spaces es una función que permite tener conversaciones en directo en esta red social. Los eventos virtuales son públicos, al igual que los tuits, por lo que cualquier persona en todo el mundo puede unirse. Actualmente, solo se pueden crear desde dispositivos iOS y Android. No obstante, es posible escucharlos desde la plataforma web. Las personas que emprenden los Spaces pueden ver quiénes están entre la audiencia, siempre y cuando el oyente se conecte desde su cuenta de Twitter.

La conversación entre DeSantis y Musk será hoy, a partir de las 18 hs (hora del este de Estados Unidos, 19 hs en Argentina). Como ya se adelantó, cualquier persona podrá unirse al anuncio del gobernador, haciendo clic sobre el evento virtual, que aparecerá como un aviso dentro de esta red social. Los interesados podrán acceder incluso si no tienen una cuenta en esta plataforma.

ARCHIVO - Elon Musk reveló en un evento que el miércoles se haría "un gran anuncio" en Twitter, lo cual algunos tomaron como el lanzamiento de la carrera presidencial de Ron DeSantis

Para obtener un mayor alcance, los usuarios suelen compartir el enlace del evento con sus conocidos. No obstante, deberán esperar a que este inicie, dado que solo así se generará el link. Quienes busquen el Space de Musk y DeSantis en este momento no lograrán encontrarlo, solo será posible hasta que el creador lo anuncie oficialmente. Aún no se ha revelado desde qué cuenta se hará la revelación, si desde la de Elon Musk o a través de la personal de Ron DeSantis. El evento lo moderará David Sacks, un donante republicano que apoya al gobernador y es cercano a Musk.

Musk y Casey DeSantis parecen confirmar el anuncio

El martes, Musk estuvo en el evento CEO Summit de The Wall Street Journal en Londres, donde reveló que al día siguiente habría un “gran anuncio” en Twiter. Esto fue tomado por algunos como la confirmación de la charla con DeSantis. “Es la primera vez que algo así ocurre en las redes sociales”, señaló. Después de esta declaración, el empresario retuiteó un mensaje de un periodista de Fox News, quien aseguraba que el floridense lanzaría su campaña durante una entrevista en Twitter Space, este miércoles.

Si bien el empresario señaló que en este momento no respalda a ningún candidato a la presidencia de Estados Unidos, el año pasado hizo varias referencias al gobernador de Florida. Una de estas fue un tuit en el que aseguró que DeSantis “ganaría fácilmente” si se enfrentara a Biden en 2024.

Por su parte, Casey DeSantis, esposa del político republicano y a quien muchos señalan como parte crucial de su equipo y su consejera más cercana, publicó en su cuenta de Twitter un enlace a una noticia de Fox News que anunciaba el evento. La primera dama de Florida agregó a la publicación un emoji de cara sonriente y el texto: “Si es verdad, esto es grande”.

Casey DeSantis también hizo eco sobre el anuncio de la candidatura @caseydesantis

LA NACION