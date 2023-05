La medida de DeSantis para los baños públicos de Florida: “Nuestras hijas y esposas se lo merecen”

escuchar

Contrario a las políticas que impulsan los derechos de la comunidad LGBTQ+ en el mundo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el decreto de un paquete de leyes dirigidas a restringir algunos aspectos relacionados con la diversidad sexual en la vida cotidiana. Entre las medidas se obliga a diferenciar la división de acceso en los baños públicos según el sexo biológico, algo que preocupa a activistas, médicos y otros representantes políticos.

“Una mujer no debería estar en un vestidor teniendo que preocuparse de que alguien del sexo opuesto esté ahí (…) Queremos asegurarnos de que nuestras niñas y mujeres están protegidas y lo que hace este proyecto de ley es asegurarse de que no van a estar expuestas a situaciones incómodas”, declaró el gobernador durante la firma de la legislación local en un video que él mismo compartió en su cuenta de Instagram.

Ron DeSantis promulga nuevas restricciones para uso de baños públicos

El proyecto de ley 1521, promulgado por el político republicano, exige que todos los baños o vestuarios en edificios públicos sean para uso exclusivo y diferenciado entre hombres y mujeres “en función de su sexo biológico”. Esta obligación aplica para todos los centros educativos, de detención y correccionales, entre otras instalaciones bajo auspicio del gobierno local. Entrará en vigor a partir del 1 de julio.

Con estos decretos publicados la semana pasada, Florida también se ha convertido en el primer estado de EE.UU. en prohibir a los menores de edad el acceso a tratamientos médicos para la reafirmación de género, incluidas las prescripciones de medicamentos que bloquean las hormonas de la pubertad y las cirugías de reasignación de sexo.

Además, según el proyecto 1438, los niños ya no podrán participar en eventos de drag queen o desfiles de diversidad. A su vez, se firmó el proyecto 1069, que hace oficial la política denominada por los detractores como “No digas gay” y que prohíbe la enseñanza sobre orientación sexual e identidad de género desde preescolar hasta octavo curso. De igual manera, elimina la opción de utilizar pronombres de preferencia de una persona en las escuelas si no coinciden con su sexo asignado al nacer.

DeSantis ha defendido que con estas medidas el estado se convertirá en un “refugio de cordura”, en medio de lo que él considera una progresiva liberalización (woke ideology) del país. “Nuestras esposas e hijas se lo merecen”, expresó en la publicación de su red social. Mientras esto ocurre en Florida, en días pasados, el senado de Illinois aprobó una ley que permite a las empresas crear baños de uso múltiple sin distinción de género.

Activistas reaccionan a las nuevas medidas de DeSantis

Los decretos despertaron la preocupación de los activistas de derechos humanos y en pro de la diversidad sexual en Estados Unidos. Entre las justificaciones que DeSantis ha usado para defender sus iniciativas están los “derechos de los padres”. No obstante, sus oponentes aseguran que con estas leyes se ignoran los derechos de los progenitores con niños transgénero. “Todos los demás padres tienen derecho a criar a sus hijos como quieran, siempre que no sean homosexuales, transexuales o bisexuales. Eso es libertad para algunos, pero no para todos”, señaló el senador estatal demócrata Shevrin Jones a la agencia Associated Press.

Los niños de Florida no podran participar en eventos de drag queen o desfiles de la diversidad y y / Unsplash

“DeSantis acaba de firmar el mayor paquete de proyectos de ley anti-LGBTQ en una sesión legislativa en la historia del estado”, expresó Joe Saunders, director político senior de Equality Florida en entrevista con CNN. “Este es un ataque total a la libertad”, sentenció en su charla tras conocer la publicación de las normas.

Por su parte, la Asociación Mundial de Profesionales de la Salud Transexual (WPATH, por sus siglas en inglés) afirmó que los proyectos de ley de Florida tendrán “un efecto paralizador en la comunidad médica al introducir la política en la atención sanitaria”, de acuerdo con información de BBC.

“La nueva ley de baños en Florida es especialmente cruel y absurda. Los políticos afirman que estas medidas pretenden que los baños sean más seguros, pero aún no he visto a ninguno de estos legisladores presentar una sola prueba creíble de que las personas transgénero supongan una amenaza para la seguridad de las personas cisgénero en los baños”, escribió la periodista Lydia Polgreen en un editorial para The New York Times.

LA NACION