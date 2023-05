Ron DeSantis lanza su campaña presidencial en EE.UU. en un vivo por Twitter con Elon Musk

escuchar

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunciaría su campaña para la presidencia de EE.UU. en un evento de Twitter Space con el magnate y empresario tecnológico Elon Musk, de acuerdo con dos personas con conocimiento de sus planes, citadas por Associated Press. El posible rival de Trump en las primarias republicanas revelaría sus planes en una conversación, en audio, con el dueño de Twitter.

Las dos fuentes citadas por la agencia hablaron en condición de anonimato porque no están autorizadas a discutir el tema públicamente. Musk habló en el evento CEO Summit de The Wall Street Journal en Londres, este martes, donde pareció confirmar la noticia al afirmar que DeSantis haría “‘un gran anuncio’ en Twitter al día siguiente. “Es la primera vez que algo así ocurre en las redes sociales”, con preguntas y respuestas en tiempo real. El fundador de Tesla añadió que no respalda a ningún candidato por el momento.

Elon Musk confirma la campaña de DeSantis @elonmusk

Posteriormente, Musk retuiteó el mensaje de un periodista de Fox News, quien dijo que el anuncio sería durante una entrevista en Twitter Space, a las 6 p.m. del este de EE.UU. del miércoles.

Noticia en desarrollo

LA NACION