Confirmación oficial: el gobierno de EE.UU. alerta por demoras en aeropuertos por el terremoto en Colombia

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) y la Embajada de Estados Unidos en Bogotá informaron sobre las restricciones y demoras en aeropuertos y carreteras de Colombia luego del terremoto de magnitud 7.4 registrado el 10 de agosto en Chocó. También recomendaron a los viajeros confirmar sus vuelos con las aerolíneas y mantener informados a sus familiares.

Qué aeropuertos de Colombia tienen demoras o están cerrados

La información difundida por las autoridades estadounidenses señaló que el sismo afectó edificios, carreteras y otros sectores de infraestructura.

También se registraron interrupciones en el suministro eléctrico, la telefonía móvil y el servicio de internet, lo que complica las comunicaciones con las personas que permanecen en las áreas afectadas.

El sismo provocó afectaciones críticas en los servicios de electricidad y telecomunicaciones, lo cual ha dificultado el contacto con personas en las zonas damnificadas X @TravelGov

Según el reporte de la Embajada, más de 164 personas murieron y decenas resultaron heridas. El gobierno colombiano declaró el estado de desastre natural y desplegó equipos de respuesta en las zonas donde se concentraron los principales daños.

“La Embajada de EE.UU. continúa respondiendo a los informes sobre ciudadanos estadounidenses afectados, así como monitoreando los reportes de cierres de aeropuertos y carreteras. Los viajeros deben contactar directamente a su aerolínea para obtener la información más reciente sobre los vuelos”, señaló el DOS en redes sociales.

El mensaje de alerta del DOS a los estadounidenses en Colombia X @TravelGov

Aunque algunas terminales aéreas están abiertas a vuelos comerciales, el gobierno estadounidense advirtió que los viajeros deben prever retrasos en:

Bogotá : Aeropuerto Internacional El Dorado.

: Aeropuerto Internacional El Dorado. Medellín : Aeropuerto Internacional Rionegro.

: Aeropuerto Internacional Rionegro. Cali : Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón.

: Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. Armenia : Aeropuerto Internacional El Edén.

: Aeropuerto Internacional El Edén. Quibdó: Aeropuerto El Caraño.

Entre las terminales aéreas cerradas o con servicios suspendidos se encuentran:

Pereira : el Aeropuerto Internacional Matecaña se encuentra cerrado debido a los daños causados por el terremoto.

: el Aeropuerto Internacional Matecaña se encuentra cerrado debido a los daños causados por el terremoto. Cartago, Buenaventura y Manizales : los vuelos comerciales en sus terminales se encuentran suspendidos.

: los vuelos comerciales en sus terminales se encuentran suspendidos. Popayán: el Aeropuerto Guillermo León Valencia Popayán se encuentra cerrado debido a la inestabilidad del sistema volcánico Puracé.

La representación diplomática estadounidense indicó que no organizó vuelos chárter de evacuación debido a que todavía existe disponibilidad de viajes comerciales desde otras terminales.

Estado de las carreteras y otras vías de transporte en Colombia

Las autoridades estadounidenses también informaron sobre daños en carreteras, túneles y puentes de la región afectada. Después de un terremoto existe riesgo de nuevos deslizamientos, caída de escombros y presencia de obstáculos que pueden impedir el tránsito.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) mantiene equipos destinados a revisar las condiciones de las rutas.

Para obtener información sobre una carretera específica, se encuentra disponible la línea de atención 601-427-9500 durante las 24 horas y un servicio mediante SMS en el #767 (desde Colombia), según los datos proporcionados por la Embajada de EE.UU.

Las autoridades estadounidenses dieron información sobre la situación en Colombia tras el terremoto USGS

Los cruces terrestres con Venezuela permanecen abiertos y no se reportaron daños en las vías fronterizas. El paso hacia Ecuador por Ipiales también continúa habilitado.

En cuanto al sistema ferroviario, la Agencia Nacional de Infraestructura realiza inspecciones y, de acuerdo con el reporte disponible, no se observan daños asociados al terremoto, aunque los servicios de pasajeros son limitados.

Recomendaciones para ciudadanos estadounidenses en Colombia

El DOS pidió a sus ciudadanos que informaran a familiares y amigos sobre su ubicación y estado de salud. También recomendó seguir los medios de comunicación locales y las instrucciones emitidas por las autoridades colombianas mientras continúan las tareas de evaluación y asistencia.

Terremoto en Colombia

Las autoridades también aconsejaron adoptar medidas de seguridad ante posibles réplicas:

Durante un movimiento sísmico , las personas que estén dentro de un edificio deben permanecer allí, agacharse, protegerse la cabeza y el cuello y buscar refugio debajo de una mesa o estructura resistente.

, las personas que estén dentro de un edificio deben permanecer allí, agacharse, protegerse la cabeza y el cuello y buscar refugio debajo de una mesa o estructura resistente. Después del sismo, se recomienda comprobar si hay personas heridas, evitar estructuras dañadas y no utilizar llamas abiertas ni artefactos a gas ante una posible fuga.

La Embajada de EE.UU. recomendó además utilizar el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés), un servicio gratuito destinado a ciudadanos y nacionales estadounidenses que permite recibir comunicaciones de seguridad de las representaciones diplomáticas.

El registro puede realizarse a través del sitio web y requiere aproximadamente 20 minutos. Una vez completado, los viajeros pueden recibir información relacionada con seguridad, salud y condiciones climáticas.