Confirmado por el IRS: la deducción de hasta US$8750 para familias que tengan esta cuenta de salud en 2026

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) cuenta con límites ajustados por inflación para las Cuentas de Ahorro de Salud correspondientes al año calendario 2026. La disposición oficial fija los montos máximos de deducción para los contribuyentes con planes médicos elegibles.

En qué consiste la deducción confirmada por el IRS y cómo se aplicará

Se trata un beneficio fiscal que permite a los contribuyentes depositar dinero libre de impuestos en una Cuenta de Ahorro de Salud. El organismo tributario determinó que el límite máximo de deducción para la cobertura familiar alcanzará los 8750 dólares durante el año calendario 2026.

La deducción impositiva permite a los contribuyentes depositar dinero libre de impuestos Fotomontaje realizado con IA

Este ajuste figura dentro del Procedimiento de Ingresos 2025-19 en el Boletín de Ingresos Internos de la agencia federal. Los contribuyentes pueden realizar aportes directamente a su HSA y, cuando el plan del empleador lo permita, también pueden efectuarse mediante nómina.

La medida entró en vigor el 1° de enero de 2026 para todos los contribuyentes elegibles. Los aportes realizados a estas cuentas reducen el ingreso bruto imponible y ofrecen retiros libres de impuestos para gastos médicos cualificados. La normativa permite acumular el saldo no utilizado de un año a otro sin perder el beneficio fiscal ni sufrir penalizaciones tributarias.

Las familias a las que alcanza la deducción impositiva en 2026

La deducción impositiva abarca a las familias con un plan de salud de alto deducible. El IRS exige que la póliza familiar mantenga un deducible anual no menor a los US$3400 para el periodo 2026.

Asimismo, la regulación establece que los gastos desembolsados del propio bolsillo de la familia no pueden superar los US$17.000 anuales. Este tope incluye los pagos de deducibles y copagos, pero excluye las primas mensuales del seguro médico.

La deducción máxima de US$8500 del IRS aplica a las familias con un plan de salud de alto deducible Imagen ilustrativa generada por IA

El límite de US$8750 corresponde a personas elegibles con cobertura familiar. Además de cumplir los límites de deducible y gastos de bolsillo, en general no pueden tener otra cobertura médica incompatible, estar inscritas en Medicare ni ser reclamadas como dependientes en la declaración de otra persona.

Qué pasa con contribuyentes que tienen cobertura individual exclusiva

Para los contribuyentes con cobertura individual exclusiva, el organismo federal fijó un límite de aportación de US$4400 en 2026. En esta categoría individual, el seguro médico debe presentar un deducible anual mínimo de US$1700.

A su vez, el máximo de gastos desembolsados del propio bolsillo para la cobertura individual no podrá exceder los US$8500 anuales. Estas cifras completan el marco de ajustes por inflación establecido por la autoridad tributaria bajo la Sección 223 del Código de Ingresos Internos.

La explicación del IRS sobre los procesos para reembolsos por impuestos

Por otra parte, la disposición oficial reguló los Arreglos de Reembolso de Salud para Beneficios Exceptuados previstos en las normas de pensiones. Las empresas podrán poner a disposición de los empleados un monto máximo de US$2200 para los planes que comiencen en 2026.

Esta alternativa otorga un mecanismo complementario para que los empleadores asistan a sus trabajadores con fondos destinados a gastos médicos específicos.