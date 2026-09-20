Confirmado por el IRS: la carta que puede terminar en un cheque de reembolso de más de US$4100

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) envía el aviso CP267 cuando existen diferencias entre los créditos o pagos declarados y los montos que el organismo aplicó a la cuenta. En estos casos, esa diferencia genera un sobrepago a favor del contribuyente que puede terminar en un cheque de reembolso. Para cobrar el dinero, es necesario seguir ciertas indicaciones.

Aviso CP267 del IRS: cuándo un sobrepago deriva en un cheque de reembolso

Bajo ciertas circunstancias, cuando existe una discrepancia entre los créditos o pagos de impuestos declarados en la planilla tributaria y los montos que efectivamente se aplicaron a la cuenta, la agencia tributaria de Estados Unidos envía el aviso CP267 .

entre los en la planilla tributaria y los efectivamente a la cuenta, la agencia tributaria de Estados Unidos envía el . El IRS especifica que el monto depende de cada caso; los reembolsos informados en este aviso varían drásticamente; pueden ir desde unos pocos dólares hasta sumas de US$1300, US$4100 o más.

El IRS envía la carta cuando existe una discrepancia entre los créditos o pagos de impuestos declarados en la planilla tributaria y los montos que efectivamente se aplicaron a la cuenta Imagen ilustrativa generada con IA

En su portal oficial, el IRS explica que, si no recibe noticias del contribuyente, le reembolsará el sobrepago, a menos que tenga otros impuestos o deudas que deban cobrarse obligatoriamente.

Si el contribuyente no responde al aviso, el organismo enviará un cheque de reembolso en un plazo de 15 semanas a partir de la fecha del aviso.

en un plazo de a partir de la fecha del aviso. Asimismo, la agencia señala que si el contribuyente cree que se aplicó incorrectamente un pago o no se le ha abonado un pago que realizó, debe llamar al número gratuito que aparece en su notificación .

o no se le ha abonado un pago que realizó, debe . Al comunicarse, es importante que tenga a mano su documentación (como cheques cancelados, declaración de impuestos modificada, etc.).

Qué hacer al recibir el aviso CP267 del IRS

El IRS explica que, en caso de recibir el aviso CP267, el contribuyente debe seguir los siguientes pasos:

Leer atentamente el aviso . Allí se indican las fechas y los importes de los pagos que la agencia aplicó a su cuenta.

. Allí se indican las fechas y los importes de los pagos que la agencia aplicó a su cuenta. Revisar su declaración de impuestos y sus registros para verificar si realizó algún pago o solicitó algún crédito fiscal ese año.

de impuestos y sus para verificar si realizó algún pago o solicitó algún crédito fiscal ese año. Llamar al número que aparece en la notificación para solicitar un reembolso si está de acuerdo con el aviso. También debe corregir la copia de su declaración de impuestos que consta en sus registros.

para solicitar un reembolso si está de acuerdo con el aviso. También debe corregir la copia de su declaración de impuestos que consta en sus registros. Ponerse en contacto con la agencia en un plazo de 30 días a partir de la fecha de la carta si no está de acuerdo con la notificación. En la llamada, tendrá que indicar a qué deben aplicar los pagos.

El IRS explica que el contribuyente debe llamar al número que aparece en la notificación para solicitar un reembolso si está de acuerdo con el aviso Fotomontaje con IA

Cuando el contribuyente llama al número del IRS que figura en la notificación, es necesario que le indique al representante de servicio al cliente que recibió una notificación CP267 y que desea revisar su cuenta.

La agencia agrega que debe asegurarse de tener a mano una copia de la notificación y de su declaración de impuestos antes de comunicarse con el personal.

El IRS detalla en su sitio web que los contribuyentes pueden presentar la declaración en línea mediante el software guiado de IRS Free File si su ingreso bruto ajustado (AGI) de 2025 fue de 89.000 dólares o menos.