Confirmado por la ciencia: el fósil de un T-Rex encontrado en una granja de EE.UU. y subastado por U$50,1 millones

Un esqueleto de Tyrannosaurus rex apodado Gus se vendió este martes por 50,13 millones de dólares en Sotheby’s Nueva York y se convirtió en el fósil de dinosaurio más caro jamás subastado. El ejemplar, de aproximadamente 67 millones de años, había sido valorado entre US$20 millones y US$30 millones.

Dónde fue encontrado el T. rex subastado por US$50,13 millones

Según Sotheby’s, el esqueleto fue hallado en un rancho de Harding County, Dakota del Sur, propiedad del ganadero Gary “Gus” Licking, de quien tomó su apodo.

El empresario llevaba años encontrando dientes y fragmentos de huesos en el terreno y pidió la intervención de especialistas. Murió en febrero de 2022, cuando la excavación todavía estaba en sus primeras etapas.

Las labores de investigación fueron lideradas por Thomas Heitkamp, fundador de Theropoda Expeditions, una empresa con sede en Texas especializada en la excavación de fósiles en terrenos privados. El equipo excavó el ejemplar durante las temporadas de 2021, 2022 y 2023. La preparación, limpieza, documentación y construcción del montaje continuaron hasta 2026, en un proceso que duró aproximadamente cinco años.

La ficha final de Sotheby’s indica que Gus conserva aproximadamente el 61% de sus huesos. Sus 183 elementos fósiles representan entre el 75% y el 80% de la masa ósea estimada del animal, por lo que se lo considera uno de los ejemplares de T. rex más completos encontrados hasta ahora.

Los elementos faltantes del montaje fueron completados con reproducciones esculpidas en resina, mientras que los huesos fósiles originales quedaron instalados sobre una estructura de acero diseñada a medida.

El ejemplar fue nombrado como Gus en honor al dueño de las tierras en donde fue encontrado Sotheby's

Controversia por la venta de fósiles de dinosaurio

La venta de los restos del T-Rex Gus, y todas las subastas de fósiles anteriores, generan preocupación entre los especialistas. Previo a la venta, la revista Smithsonian señaló que el ejemplar seguramente terminaría en manos privadas, lo que dificultaría su estudio. De hecho, alertaron que diversos especímenes que pertenecían a colecciones privadas, junto con la información derivada de su descripción científica, se perdieron.

Al respecto, representantes de Sotheby’s señalaron que la venta era perfectamente legal porque el fósil estaba en manos privadas. El comprador de Gus pidió mantener su identidad en reserva. Por el momento, se desconoce si se trata de un coleccionista, una institución o una fundación.

Smithsonian recordó que en 2024 el multimillonario Kenneth Griffin, propietario de un fondo de cobertura, compró en subasta un esqueleto de estegosaurio llamado Apex por 44,6 millones de dólares. Actualmente, el ejemplar se encuentra en préstamo a largo plazo en el Museo Americano de Historia Natural, donde los visitantes pueden admirarlo.

El montaje no impide por sí mismo que el fósil sea estudiado. Sin embargo, determinados análisis pueden requerir retirar piezas de la estructura, examinarlas individualmente o acceder a la documentación original de la excavación. La principal preocupación de los paleontólogos es que un propietario privado no garantice el acceso permanente del ejemplar a la comunidad científica.

El esqueleto de Gus podría ser el más caro jamás vendido Sotheby's

Otros esqueletos de dinosaurio que fueron subastados

De acuerdo con CNN, no es el único fósil de dinosaurio vendido por cantidades millonarias. Estos son otros ejemplos:

1997: T. rex Sue, US$8,4 millones

2020: T. rex Stan, US$31,8 millones

2022: Gorgosaurus, US$6,1 millones

2024: Estegosaurio Apex, US$44,6 millones

2026: T. rex Gus, US$50,13 millones