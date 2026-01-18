“Draped Bust Class III”: el rey de las monedas estadounidenses que rompe récords y supera los US$3 millones

Una de las monedas más reconocidas de la numismática estadounidense volvió a marcar un hito en el mercado. Un ejemplar del dólar Draped Bust de 1804, correspondiente a la variante Class III, fue adjudicado por más de US$3 millones en una subasta realizada el 14 de enero de 2026.

Por qué es valioso el dólar Draped Bust Class III

El dólar de plata de 1804 con busto drapeado ocupa un lugar singular dentro del coleccionismo. Aunque lleva esa fecha, no fue producido para la circulación regular de ese año, sino como parte de acuñaciones posteriores vinculadas a fines específicos. Esa circunstancia, combinada con su escasa cantidad conocida, lo transformó con el tiempo en una referencia obligada para coleccionistas, casas de subastas y museos.

La moneda presenta la imagen de la Libertad con el busto drapeado Heritage Auctions

La variante Class III, a la que pertenece el ejemplar recientemente vendido conocido como el Rey de las monedas estadounidenses, forma parte de un grupo reducido de reacuñaciones realizadas décadas después de la fecha que figura en la pieza. Estas fueron creadas con cuños pulidos originales y técnicas que buscaban imitar a las auténticas de circulación, aunque hoy son plenamente identificables y catalogadas.

Su diseño presenta en el anverso la figura de la Libertad con un busto cubierto por un drapeado, mirando hacia la derecha. El reverso muestra el águila heráldica inspirada en el Gran Sello de EE.UU., con las alas extendidas y un escudo en el pecho.

En total, se conocen solo 16 ejemplares auténticos del dólar de 1804, de los cuales seis permanecen en museos.

Las clases del dólar Draped Bust de 1804

Los especialistas dividen los dólares de 1804 en tres grupos principales:

Class I : corresponde a las monedas conocidas como “originales”, acuñadas en 1834 para formar parte de juegos de prueba diplomáticos solicitados por el Departamento de Estado de EE.UU. Estos conjuntos fueron destinados a obsequios oficiales para dignatarios extranjeros.

: corresponde a las monedas conocidas como “originales”, acuñadas en 1834 para formar parte de juegos de prueba diplomáticos solicitados por el Departamento de Estado de EE.UU. Estos conjuntos fueron destinados a obsequios oficiales para dignatarios extranjeros. Class II : es una pieza única, conocida por un solo ejemplar, acuñada sobre un tálero suizo de 1857 con canto liso. Esta nunca ingresó al mercado privado y se conserva en la Colección Numismática Nacional.

: es una pieza única, conocida por un solo ejemplar, acuñada sobre un tálero suizo de 1857 con canto liso. Esta nunca ingresó al mercado privado y se conserva en la Colección Numismática Nacional. Class III: a la que pertenece la moneda subastada en enero de 2026; está integrada por reacuñaciones posteriores a 1857. Estas piezas incorporan letras en el canto y fueron producidas con el objetivo de asemejarse a los dólares de circulación de 1804.

El ejemplar fue acuñado en la Casa de la Moneda de Filadelfia Heritage Auctions

Cómo identificar un dólar Draped Bust Class III auténtico

Aunque todas las monedas auténticas de 1804 se acuñaron a partir de un mismo cuño de anverso y uno de dos cuños de reverso, existen diferencias sutiles que permiten identificar cada variante. En el caso de la clase III, se debe observar:

Año: 1804

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca)

Diseñador: Robert Scot

Borde con letras: “HUNDRED CENTS ONE DOLLAR OR UNIT”

Diámetro: 40 milímetros.

Peso: 27 gramos.

Composición: 90% plata, 10% cobre

Anverso: la Libertad se representa con un busto drapeado, mirando hacia la derecha, con el cabello recogido con una cinta. Está flanqueada por estrellas a ambos lados, con la palabra “LIBERTY” en la parte superior y la fecha “1804″ en la inferior.

Reverso: se muestra la llamada “águila heráldica” con las alas completamente desplegadas y adornada con un escudo que reemplaza el pecho. Una cinta con el lema “E PLURIBUS UNUM” cuelga del pico. La garra derecha del ave sostiene un haz de flechas y una rama de olivo en la izquierda. Sobre la cabeza se encuentra un grupo de estrellas y nubes con las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” en la periferia.

Entre los elementos distintivos se encuentra la posición de ciertas letras y detalles del águila. Por ejemplo, la ubicación de la letra “S” en la palabra “STATES” y la posición de determinadas bayas sobre las ramas permiten diferenciar estas reacuñaciones de las piezas de clase I.

El ejemplar fue calificado como PR58 debido a su estado regular de conservación Heritage Auctions

La subasta que estableció un nuevo récord para el dólar de 1804

La casa Heritage Auctions llevó a cabo la subasta en la que se ofreció el dólar Draped Bust Class III de 1804 el 14 de enero de 2026. El ejemplar, calificado como PR58, alcanzó un precio final de US$3.538.000 y superó registros anteriores para esta variante.

La misma moneda había sido subastada por última vez en 2009, cuando logró un precio cercano a los US$2,3 millones. El nuevo resultado refleja tanto el interés sostenido por este tipo de piezas como la evolución del mercado numismático de alto nivel.

El valor alcanzado se explica por una combinación de factores: la escasez extrema, el estado de conservación, la relevancia histórica y la identificación clara dentro de una de las clases más estudiadas del dólar de 1804.

De acuerdo con la guía de precios del Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), los valores pueden incrementarse de manera significativa en ejemplares con calificaciones superiores.

En estados de conservación cercanos a PR65, estas monedas podrían alcanzar cifras cercanas a los US$6,75 millones.