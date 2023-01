Conmoción en Nueva York: una chica de 17 años saltó de un octavo piso en el Upper East Side y murió

escuchar

Una joven de 17 años saltó de un edificio de nueve pisos en el Upper East Side de Manhattan, en Nueva York, el domingo pasado. Alrededor de las 13.00 hs la Policía local la declaró muerta, ya que los cuerpos de rescate no pudieron hacer nada para reanimarla. Hasta el momento, no se tienen más datos de lo ocurrido.

La adolescente no ha sido identificada, por lo que lo único que se sabe es que se lanzó al vacío desde un departamento del piso ocho. El edificio se ubica en East 82nd Street, al lado de Park Avenue y a pocas cuadras de Central Park. En tanto, decenas de transeúntes se alarmaran al ver la escena.

Los testigos quedaron horrorizados con lo sucedido: “Estaba saliendo de mi departamento y había tres ambulancias en la cuadra. Es horrible. Es absolutamente horrendo”, dijo un vecino a The New York Post. No obstante, este tipo de incidentes se han vuelto cada vez más comunes para los neoyorquinos. Un portero que trabaja en la misma cuadra comentó que era la segunda vez en seis meses que veía algo parecido. “Es una locura”, dijo al mismo medio.

Decenas de personas se han arrojado desde lo alto de los edificios de Nueva York

El suicidio, una constante en Nueva York

La muerte de la menor de edad se produce en un contexto complejo. A principios de septiembre de 2022, Gustavo Arnal, director financiero de Bed Bath & Beyond, saltó desde el 56 Leonard Street, un edificio de 57 pisos en el barrio de Tribeca. Esto se dio dos días después de que su compañía anunció que cerraría 150 de sus 900 tiendas y que despediría al 20 % del personal.

Además, a finales de octubre de 2022, un hombre se lanzó del piso 12 de un edificio de lujo, también cerca del Central Park. De este incidente no se tienen más datos, pero se trata de un caso más que se suma a la cifra mortal en la ciudad de la Gran Manzana.

Asimismo, una mujer de 40 años se arrojó al vacío en los últimos días de septiembre de 2022. Fue en el edificio 157 East 57th Street, en el vecindario de Sutton Place, donde la localizaron con heridas originadas por una caída. La declararon muerta instantes después. Ese día, un vendedor ambulante le dijo al Daily Mail que ese edificio ya se conocía como “el edificio suicida”.

La adolescente se arrojó y la policía de Nueva York ya no pudo salvarla Unsplash

La campaña del gobierno de Nueva York

Las autoridades locales informaron en 2021 que eran conscientes de la problemática en la ciudad. Consideraron que los padecimientos mentales incrementaron a causa del encierro derivado por la pandemia de Covid-19. En ese sentido, habilitaron una serie de líneas de atención para los ciudadanos que requirieran atención psicológica.

“El suicidio se puede prevenir. Aprenda a reconocer las señales de advertencia que podrían indicar que alguien a quien conoce podría estar considerando el suicidio, y las formas de apoyar su salud mental. Para obtener apoyo gratuito las 24/7, llame al 877-692-9355, envíe un mensaje de texto al 65173 con la palabra WELL o chatee en línea a través de nyc.gov/nycwell”, dijo el gobierno en su portal web.

LA NACION