Encontraron otro tiburón en la costa de un estado norteamericano y la comunidad científica está en alerta

escuchar

El lunes pasado, el hallazgo de un nuevo tiburón en la playa de Sagamore, en Cape Cod, Massachusetts, alertó a la comunidad científica. Las alertas se encendieron porque se trata del cuarto ejemplar que encalló en este sitio desde que inició la temporada de invierno.

El biólogo e investigador del Anderson Cabot Center for Ocean Life John Chisholm brindó detalles en su cuenta de Twitter, con el usuario @MA_Sharks. El académico publicó que había acudido al sitio luego de que Necwa, una organización sin fines de lucro, centrada en la protección de la fauna marina, lo notificó. Cuando llegó, se percató de que el tiburón aún estaba vivo. Sin embargo, se encontraba en muy malas condiciones. Para tratar de ayudarlo a sobrevivir, junto con otra persona pudieron moverlo hacia aguas más profundas. Sin embargo, esto no funcionó.

El especialista describió para el medio Boston Herald que el pez, un marrajo sardinero, estaba “superdelgado”. Su condición era tan mala que, aunque se encontraba en aguas profundas, no pudo nadar. Al día siguiente, Chisholm y un grupo de expertos regresaron para recoger el cuerpo y determinar la causa de muerte a través de la necropsia. El especialista detalló que se tomaron diferentes muestras para tener la visión de más investigadores: “Por triste que sea que este tiburón no haya sobrevivido, nos ayudará a aprender más sobre esta especie”, aseveró.

Un tiburón fue localizado en la costa de una playa de Massachusetts

Por su parte, Michelle Passerotti, bióloga de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas inglés), será quien se encargue de establecer un panorama más claro sobre lo ocurrido. En declaraciones para el medio citado, la especialista compartió que una de las señales para determinar que el tiburón hembra estaba en condiciones graves es que su hígado estaba arrugado y lleno de cicatrices: “Esto significa que no recibía la nutrición que necesitaba”, agregó.

En su cuenta personal de Twitter, la experta compartió algunas imágenes de cómo se realizó la necropsia. En las instantáneas se observa al ejemplar sobre una mesa, mientras el personal especializado limpia y recolecta las muestras necesarias: “¡Ha sido un invierno ajetreado! Tomamos un frotis cerebral y otros tejidos de este marrajo sardinero hembra para buscar patologías y tratar de determinar qué la enfermó tanto”, describió.

Los expertos realizan una necropsia a un tiburón hallado en una playa

También en Florida

En días pasados se encontró una orca en una playa de Daytona Beach, en Florida. En este caso, fue un bañista que paseaba por la zona el que la ubicó, y rápidamente alertó a las autoridades. El hecho provocó interés entre los locales, pero también entre los expertos, quienes tratan de descifrar qué fue lo ocurrido.

La orca quedó varada la mañana de ayer miércoles Facebook / flaglersheriff

Los expertos tardaron aproximadamente seis horas en retirar al cetáceo del sitio y, al igual que con el tiburón, le realizarán los estudios pertinentes para determinar su causa de muerte.

LA NACION