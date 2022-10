Contó la lección que aprendió cuidando niños como au pair y que cambió su vida en Estados Unidos

escuchar

En Estados Unidos, como en otras tantas partes del mundo, existe el programa de au pair, que ofrece la oportunidad de viajar a ese país para cuidar niñosm y lograr a cambio no solo un salario sino también hospedaje, vida familiar y un auténtico intercmavbio cultural”.

Muy famoso y requerido, el programa suele presentar sus desafíos a los solicitantes, generalmente personas jóvenes y sin grandes experiencias laborales detrás. Ese fue el caso de Mayra Trejo, quien decidió compartir su experiencia en el país norteamericano a través de su cuenta de TikTok @mayratrejod. “Se sabe que este trabajo no es fácil y te puede consumir de muchas maneras”, comenzó diciendo allí.

El programa au pair le da la oportunidad a jóvenes de entre 18 y 26 años de viajar a Estados Unidos con una visa para visitantes de intercambio J-1 por 12 o 24 meses. Viven con una familia, ingresan a la universidad local y están a cargo de los niños.

Con bastante experiencia en el programa, Mayra decidió compartir lo que considera que cambió su relación con los niños que tenía a su cargo de una forma positiva. “Los primeros meses yo me dediqué 200% a poner límites con los niños. Después de esto, pasó que cuando hacíamos una actividad, yo la ponía y solo supervisaba. Todo cambió cuando me di cuenta de que me podía divertir con ellos”, siguió.

Desde la perspectiva de Mayra, este fue un punto determinante en su trabajo como niñera en Estados Unidos, porque entendió que no podía mantenerse al margen si quería disfrutar de la experiencia y contó su historia para que otras personas pudieran aplicar la recomendación y “volver a ser pequeños” como ella. Aunque dejó muy claro que eso no significa que no haya límites, un pensamiento que de alguna manera representaba su temor más grande al tomar esa decisión.

“Es mucho más divertido si te pones a jugar con ellos. Si se tiran, yo me tiro, si ellos saltan, yo salto. Si aún no das este paso, porque igual a mí me daba miedo al principio porque pensaba: ‘no quiero que piensen que pueden faltarme al respeto o que no me hicieran caso’. Tú tienes el poder de hacer lo que quieras hacer, de llevarlos adonde quieras y si además te diviertes en el proceso. Entonces, ¡qué mejor!”, compartió la au pair.

¿Cuánto gana una au pair en Estados Unidos?

Aunque recientemente se ha popularizado entre los jóvenes como una forma de viajar a Estados Unidos y abrirse camino en el ámbito laboral, en realidad el programa au pair se creó en 1986 como una forma de difundir la compresión y la tolerancia intercultural y una oportunidad para establecer vínculos con personas de todas las partes del mundo.

Quienes lo eligen también tienen responsabilidades, mayormente vinculadas con los niños: sus comidas, transporte, lavandería, limpieza de los cuartos, rutina matutina, descanso, tareas escolares y acostarlos a dormir están incluidos en el contrato. En general, dedican 45 horas a la semana y no más de diez al día.

Una de las preguntas que le dejaron a Mayra es cuánto gana un au pair en Estados Unidos, aunque la tiktoker no la contestó, los lineamientos del programa ofrecen una respuesta. A cambio de esos deberes, la familia debe proveer oportunidades de estudio, tiempo libre pactado, alojamiento y alimentación, así como un salario semanal mínimo de 195 dólares, que es adicional a todo lo demás.

