Contó su experiencia en el aeropuerto de Miami y enlistó todo lo que hay que saber: “Tutorial para viajar”

Para ingresar a Estados Unidos, es necesario pasar los filtros migratorios. Aún cuando el viajero tenga vigente su visa y su documentación, son las autoridades quienes deciden si lo dejan ingresar o no. Además, éstas también se encargan de determinar el tiempo que un extranjero puede estar dentro del país. Es por eso que la tiktoker Belén Caguana reveló cómo fue su arribo a Miami, así como los cuestionamientos que le hicieron.

En uno de sus más recientes videos de TikTok (@belen.caguana), la mujer narró todas las experiencias que adquirió en su viaje. Llegó al sur de Florida para ser partícipe de un congreso académico, pero temía que no la dejaran entrar. Al final, lo logró y estuvo por varios días en una de las metrópolis más concurridas por los latinos. Con su experiencia, decidió hacer un “tutorial para viajar a Miami”. Lejos de la forma convencional, utilizó todo su humor y creatividad para exagerar algunas situaciones comunes por las que pasan los viajeros.

Así fue la experiencia de una latina en el aeropuerto de Miami

Belén dijo que lo primordial era obtener un permiso migratorio para entrar a EE.UU.: “Paso 1: sacar la visa. (...) Tienes que mentir que eres el heredero de la reina Isabel II y que te va a heredar a sus perros, sus caballos y todo, y que no tienes la necesidad de quedarte en ese país”, declaró para hacer reír a sus seguidores. Después, ya con el documento en mano: “vas a viajar como yo, al aeropuerto”, añadió.

La experiencia de la latina en el aeropuerto de Miami

Una vez que dio el contexto, Caguana aseguró que su estadía en el aeropuerto no fue la más agradable. Al parecer, hubo varios aspectos que llamaron su atención.

El Aeropuerto Internacional de Miami, Florida fue demasiado para una tiktoker Getty Images

Las filas. Al ser un lugar tan grande, hay mucha gente que espera recoger sus maletas, abordar su vuelo o que hace cualquier otro trámite. A la tiktoker este aspecto le pareció cansador.

Al momento de pasar por los filtros, Belén se mentalizó y dijo qué fue lo que le preguntaron: "Ahora nos tenemos que ir a migración donde nos harán las preguntas de: '¿dónde te quedas, por qué te quedas? ¿Tienes dinero para quedarte?'... bueno, siempre me han tocado (policías) amables", aseguró.

El tamaño del aeropuerto. Para la influencer no fue nada sencillo trasladarse en ese sitio, aunque logró abatir las dificultades: "Ya me pegué mi primera perdidita, la verdad no entiendo", agregó.

En los comentarios, sus seguidores se mostraron divertidos con su forma de narrar la situación y le hicieron más preguntas: “¿Debes llevar dinero en efectivo o normal en tarjeta. Ejemplo, diré que en ese país sacaré el dinero del banco Pacífico”. Otros le dieron la razón sobre sus dudas en el aeropuerto, pero le hicieron ver un detalle: “Eso es Fort Lauderdale, por eso es más confusa la parte de migración”.

Una persona le instó a tener cuidado con este tipo de contenidos, dado que las autoridades migratorias podrían revisar el teléfono e interpretarlo de otra manera.

Los agentes fronterizos tienen autoridad para inspeccionar

Sobre este punto, los agentes fronterizos estadounidenses tendrían la autoridad legal para llevar a cabo estas prácticas en las fronteras de Estados Unidos, ya sean terrestres o aéreas. Las leyes permiten que hagan la inspección sin la aprobación de un juez con el objetivo de cumplir las medidas, mismas que se han extendido a los dispositivos digitales, tal como señala un artículo de The New York Times. En otros videos virales, se han registrado casos de personas que perdieron la visa durante la inspección de sus teléfonos mientras se encontraban en algún aeropuerto.

