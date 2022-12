Trabaja limpiando en un hotel en Estados Unidos y comparte lo más negativo de su tarea: “No lo puedo creer”

escuchar

Sarai Balmaceda es una joven de 22 años que decidió emigrar al país norteamericano en busca de una mejor calidad de vida. Es originaria de Nicaragua y mientras vivía en su nación hacía las actividades de una mujer de su edad: ir al gimnasio, estudiar y salir con amigos. Todo dio un giro cuando llegó a Estados Unidos, donde se dedica a la limpieza de habitaciones de hotel. En su cuenta de TikTok deja ver algunas de sus vivencias, donde sobresalen especialmente las adquiridas en su estancia en este país.

Casi todos los días, Sarai hace una aparición en su perfil de la plataforma de videos @sarbs_1. Allí, muestra todo lo referente a su trabajo, tanto lo negativo como lo positivo. Gracias a estas combinaciones logró acumular una comunidad virtual de 19.000 seguidores, que hacen miles de reproducciones en cada uno de sus videos. Para todos los que tienen la inquietud de conocer cómo es vivir ahí, contó su perspectiva en varios clips. Estos son los puntos que destacaron.

El inglés, la mayor dificultad de la latina en EE.UU.

Según su testimonio, entre las dificultades que la creadora de contenido tuvo que atravesar se encuentra el idioma: “Cuando en tu país eras quien no se callaba y ahora solo sabes decir ‘thank you’, ‘bye’, ‘yes’, porque no tienes idea de lo que dicen”, se leía en la descripción que la joven utilizó para ilustrar una grabación. En las imágenes aparecía con semblante triste al no poder desarrollar esta habilidad.

Una tiktoker reveló cuáles son las dificultades de una latina en EE.UU.

El trabajo de limpiar hoteles en EE.UU.

Sarai declaró en otro video que limpiar habitaciones no es nada fácil. En algunas ocasiones debe asear los cuartos de huéspedes que los dejan casi intactos. En tanto que en otras también tiene que organizar el desorden de personas que dejan los objetos por todos lados. “¿Qué es lo que vienen a hacer (a un hotel)? Por Dios, no lo puedo creer”, se le escuchó decir en el fondo de un clip mientras mostraba la suciedad de una habitación.

Una tiktoker reveló cómo es su trabajo limpiando hoteles en EE.UU.

La supuesta verdad del sueño americano

Para la nicaragüense, la definición de sueño americano que se ha formado con estas vivencias es diferente al imaginario colectivo. Si bien se tiene la idea de que residir en Estados Unidos es un gran impulso para cambiar la calidad de vida, la tiktoker consideró que en realidad hay un trasfondo: “El sueño americano sí existe, porque desde que yo llegué a este país, ando con sueño de día, ando con sueño de noche, vivo en el trabajo y a mi casa voy a veces”, dijo en tono de broma en una grabación.

¿Qué opinan otros latinos de vivir en EE.UU.?

Balmaceda dejó en claro que cada migrante tiene su propia experiencia. Mientras que para algunos dejar todo en sus países se convirtió en la mejor decisión, para otros es un gran sacrificio que se siente todos los días. En su caso, a sus 22 años, extraña mucho a su nación y todos los días sale a limpiar el hotel con la esperanza de poder volver a ver a sus seres queridos muy pronto.

Una latina reveló cómo es el verdadero sueño americano, según su perspectiva

Después de todo lo que ha dejado ver a través de su plataforma digital, algunos latinos en su misma situación se han manifestado en los comentarios de la creadora de contenido. Con sus reacciones, buscan hacerle saber que no está sola y que comparten algunas de sus vivencias: “No te preocupes, así estamos muchos, pero siempre con un objetivo, salir adelante”, le dejó una persona.

LA NACION