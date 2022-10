Contó su pésima experiencia en el aeropuerto de Miami y dice que fue por “ser latina”: “Tiene que parar”

escuchar

“Que seamos latinoamericanos no quiere decir que somos criminales”, dijo Paublova Cassis, una joven ecuatoriana que estudia en los Estados Unidos. En dos clips de TikTok contó la mala experiencia que vivió al llegar con su hermano al Aeropuerto Internacional de Miami y visiblemente molesta reclamó el trato discriminatorio que recibieron en comparación con turistas europeos.

“Esta no es la primera vez que vivo un trato así y no es la primera vez que veo a un latinoamericano vivirlo”. La usuaria nacida en Guayaquil, Ecuador, estudia en Orlando, Florida, y ha regresado a visitar a su familia en cuatro ocasiones este año. Una de las malas experiencias ocurrió en febrero, cuando en migraciones retuvieron a su hermano de 16 años para revisar cada una de sus valijas, incluso las de ella. “Abrieron mi maleta, pese a que yo no estaba ahí”.

La joven ecuatoriana Paublova Cassis denunció públicamente lo que vivió al llegar a Miami

Aunque el menor les pidió esperar a su hermana, las autoridades no la consideraron una persona adulta porque al momento tenía 20 años. “Fuimos acusados de tratar de evadir impuestos para abrir un negocio de comida ecuatoriana, lo que no es cierto, vivo aquí con mi mamá y mis hermanas, trajimos la comida para consumo propio”, relató la joven y agregó: “Todo fue regresado a Ecuador, no recibimos una explicación”. Según su relato, tampoco tuvieron la opción de pagar los impuestos requeridos.

Paublova contó que el lunes de nuevo fue víctima de maltrato, cuando le dijeron que era ilegal tratar de introducir comida al país, pese a que ella lo había hecho antes sin problemas. Ante la molestia, las autoridades le advirtieron que “dejara de tener este comportamiento (...) porque si continuaba haciéndolo podría ser deportada o podrían cancelar su visa de estudiante. La usuaria dijo que lo peor de todo es que los oficiales eran latinos.

En un segundo video, la ecuatoriana contó que sí declaró que traía comida, como bollos, encebollado y queso, en el equipaje. “Si porque traigo comida necesitas checar mi equipaje, no importa, lo entiendo que tienes que asegurarte de que no estoy metiendo algo ilegal...”, manifestó, aunque su molestia fue por el maltrato que recibió de parte de los oficiales.

Paublova Cassis contó que esa no fue la primera vez que la maltrataron en el Aeropuerto de Miami

“He visto tratos similares contra latinoamericanos. He visto que, cuando hay viajeros europeos enfrente de mí en la fila para checar el pasaporte, esa fila se mueve rápido y es como ‘Hey, bienvenido al país, entra’, pero si la gente enfrente de mí es latinoamericana, oh, mi Dios, espero que tengas una hora de margen porque esa fila se va a mover lentamente porque te van a entrevistar como si fueras criminal”, relató a sus seguidores, quienes compartieron historias similares en aeropuertos estadounidenses.

Paublova terminó con una queja enérgica: “Esto tiene que parar. Esto no puede seguir sucediendo. Los latinoamericanos no debemos ser señalados, discriminados o acusados de hacer cosas que no hacemos cada que entramos al país. No es justo. No merecemos un trato especial, pero merecemos un trato justo”. En los comentarios, aclaró que ha podido entrar con comida sin mayores contratiempos en el Aeropuerto de Orlando, pero no siempre es su opción debido al costo del boleto.

LA NACION