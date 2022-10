Una especialista revela por qué no hay que usar el emoji del pulgar hacia arriba en el ámbito laboral

Las generaciones cambian, por lo que algunos gestos y comportamientos de las predecesoras podrían parecer “demasiado antiguos” para las más jóvenes. Hay ciertos emojis que pueden llegar a delatar la edad, al menos desde la consideración de los integrantes de la generación Z, que abarca a los nacidos entre 1997 y 2012. Por ejemplo, enviar un pulgar hacia arriba, una práctica que parece inofensiva, pero que puede ser vista como un comportamiento pasivo-agresivo, porque el ícono parece haber tomado un significado diferente y “rudo” para ellos.

Un joven de 24 años resumió esto en un foro de Reddit y dijo que era mejor no usarlo en ninguna situación porque este emoji podría ser hiriente. “Nadie de mi edad en la oficina lo hace, pero la generación X sí. Me costó un poco sacarme de la cabeza que no están molestos conmigo”, contó.

Los emojis que no son tan aceptados por las generaciones más jóvenes Unsplash

La generación X comprende a los nacidos entre 1965 y 1981, en un contexto de reconstrucción de Europa por los acontecimientos bélicos y en un periodo en el que tener un trabajo era un reto. No obstante, otras personas se sumaron a la percepción del joven y dijeron que el uso de este símbolo (el del pulgar hacia arriba), puede hacer que el equipo de trabajo parezca antipático.

De acuerdo con la consultora Sue Ellson, en declaraciones para el Daily Mail, la concepción de la generación Z sería el ejemplo a seguir para todas las demás. Desde su óptica, siempre es mejor usar palabras que símbolos en el ámbito profesional. Puntualizó que no requiere mucho esfuerzo, porque los teclados predictivos pueden escribir una palabra como “Gracias” en dos clics.

La especialista también resaltó la ambigüedad que podría tener el emoji del pulgar hacia arriba, al considerar que no ofrece claridad: “Quiere decir que sí, que haré algo, que estoy de acuerdo o que es solo una confirmación de que has recibido el mensaje”.

Los emojis que no son tan aceptados por las generaciones más jóvenes Unsplash

Los 10 principales emojis que te hacen parecer “viejo”

En una encuesta que se realizó a 2000 jóvenes de entre 16 y 29 años por el medio citado se constató que quienes envían el emoji del pulgar son “oficialmente viejos”. Desde su consideración, los siguientes serían los símbolos que delatarían a las generaciones más antiguas.

1 - Pulgares arriba - 24%

2 - Corazón rojo de amor - 22%

3 - Mano de OK - 20 %

4 - Palomita con fondo verde (tick)- 17%

5 - Popo - 17%

6 - Cara llorando - 16%

7 - Mono que se tapa los ojos - 15%

8 - Manos que aplauden - 10%

9 - Marca de beso de lápiz labial - 10%

10 - Cara que muestra dientes. (Grimacing face) 9%.

Desde la opinión de la especialista, el pulgar arriba debería limitarse a las redes sociales o a los mensajes de texto. Puede utilizarse para dar el visto bueno a un mensaje, pero siempre debe llevar respuesta en un texto, porque indica que el mensaje del remitente era bueno y así puede ayudar a que fluya la comunicación, añadió Ellson.

Los emojis que no son tan aceptados por las generaciones más jóvenes Unsplash

La consultora aseguró que es importante entender cómo funcionan las relaciones en un lugar de trabajo antes de tomar una decisión sobre qué emojis se deben emplear, incluso fuera del círculo interno, como en alguna interacción con los clientes. Asimismo, resaltó que es fundamental comprobar que nadie se sienta ofendido, porque su significado “puede dañar comunidades”.

LA NACION