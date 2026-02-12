SAVE Act: la ley que busca imponer duros requisitos para que los votantes demuestren su ciudadanía americana

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una reforma electoral que ya genera una fuerte disputa política y judicial. Bajo el argumento de proteger la integridad del voto, la iniciativa obliga a quienes quieran participar en elecciones federales a probar documentalmente su ciudadanía estadounidense. Tras pasar por la Cámara Baja, para convertirse en ley, la propuesta debe ser aprobada por el Senado y luego pasar a la firma del presidente Donald Trump.

La nueva obligación para votar en Estados Unidos: demostrar ciudadanía

El proyecto, denominado oficialmente Safeguard American Voter Eligibility Act o SAVE America Act, fue aprobado el miércoles por una votación ajustada de 218 contra 213. La norma modifica la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 e introduce un cambio estructural: el padrón electoral dejaría de basarse en declaraciones juradas y pasaría a depender de pruebas documentales obligatorias.

Los ciudadanos que se inscriban mediante formularios postales deberán presentarse físicamente ante las autoridades electorales antes de la fecha límite para verificar su documentación original

Según el propio texto legislativo, la finalidad es “garantizar que solo ciudadanos estén registrados para votar en elecciones federales”. La iniciativa ahora enfrentará un camino incierto en el Senado, según The Guardian.

El eje central de la reforma establece que nadie podrá registrarse para votar sin presentar los papeles que prueben que es ciudadano estadounidense. La ley establece que el Estado “no aceptará ni procesará una solicitud de registro electoral a menos que el solicitante presente prueba documental de ciudadanía”.

Entre las pruebas válidas, el proyecto incluye una lista extensa de identificaciones:

Identificación compatible con el Real ID que indique ciudadanía.

Pasaporte estadounidense vigente.

Credencial militar junto al registro de servicio que confirme nacimiento en EE.UU.

Documento oficial con foto emitido por autoridades federales, estatales o tribales que muestre lugar de nacimiento.

Tarjeta de identificación acompañada por documentación adicional.

En caso de no contar con un documento directo, se podrán presentar:

Certificado de nacimiento certificado

Registro hospitalario de nacimiento

Decreto final de adopción con lugar de nacimiento

Informe consular de nacimiento en el extranjero

Certificado de naturalización o ciudadanía

Tarjeta indígena americana emitida por Seguridad Nacional

Los cambios que propone la ley en el registro y votación por correo

La reforma también modifica profundamente el sistema de inscripción electoral y el voto ausente.

Registro por correo

Quien se inscriba por formulario postal deberá presentarse personalmente ante autoridades electorales antes de la fecha límite para mostrar los documentos. Sin esa verificación, no será agregado al padrón. Además, los funcionarios deberán enviar una notificación que explique el requisito y cómo cumplirlo.

Para sufragar mediante boleta ausente, el votante tendrá la obligación de adjuntar una copia de su identificación tanto al solicitar la boleta como al enviarla una vez completada

Voto por correo

Para sufragar mediante boleta ausente, el votante tendrá que:

Adjuntar copia de identificación al solicitar la boleta

Volver a adjuntar copia al enviar el voto

Presentación obligatoria de identificación para votar, según la nueva ley

La ley también impone un requisito universal el día de la elección: presentar identificación con foto para votar en persona. El documento deberá:

Ser físico, no digital.

Mostrar fotografía.

Indicar ciudadanía estadounidense.

Incluir número de identificación o últimos cuatro dígitos del seguro social.

Si el documento no menciona ciudadanía, podrá combinarse con otro comprobante.

La reforma impone el requisito universal de presentar una identificación con foto en formato físico (no digital) que incluya el número de identificación o los últimos cuatro dígitos del seguro social

Verificación masiva y eliminación de votantes

Uno de los puntos del proyecto de ley es la creación de mecanismos de revisión sistemática del padrón electoral. Los estados deberán realizar programas permanentes para detectar no ciudadanos al utilizar bases de datos como:

Sistema SAVE del Departamento de Seguridad Nacional

Administración del Seguro Social

Registros de licencias de conducir

Otras bases oficiales

La normativa obliga además a remover del padrón a cualquier persona que no sea ciudadana cuando exista “documentación o información verificada”. Incluso establece cooperación federal obligatoria: agencias deberán responder en 24 horas a consultas sobre estatus migratorio.