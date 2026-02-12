LA NACION

SAVE Act: la ley que busca imponer duros requisitos para que los votantes demuestren su ciudadanía americana

El proyecto, aprobado en la Cámara de Representantes, elimina el sistema previo de declaraciones juradas; ahora debe ser evaluado por el Senado

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACION
La Cámara de Representantes aprobó la "SAVE America Act", una reforma que condiciona el registro de votantes a la presentación obligatoria de pruebas documentales de ciudadanía estadounidense
La Cámara de Representantes aprobó la "SAVE America Act", una reforma que condiciona el registro de votantes a la presentación obligatoria de pruebas documentales de ciudadanía estadounidense

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una reforma electoral que ya genera una fuerte disputa política y judicial. Bajo el argumento de proteger la integridad del voto, la iniciativa obliga a quienes quieran participar en elecciones federales a probar documentalmente su ciudadanía estadounidense. Tras pasar por la Cámara Baja, para convertirse en ley, la propuesta debe ser aprobada por el Senado y luego pasar a la firma del presidente Donald Trump.

La nueva obligación para votar en Estados Unidos: demostrar ciudadanía

El proyecto, denominado oficialmente Safeguard American Voter Eligibility Act o SAVE America Act, fue aprobado el miércoles por una votación ajustada de 218 contra 213. La norma modifica la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 e introduce un cambio estructural: el padrón electoral dejaría de basarse en declaraciones juradas y pasaría a depender de pruebas documentales obligatorias.

Los ciudadanos que se inscriban mediante formularios postales deberán presentarse físicamente ante las autoridades electorales antes de la fecha límite para verificar su documentación original
Los ciudadanos que se inscriban mediante formularios postales deberán presentarse físicamente ante las autoridades electorales antes de la fecha límite para verificar su documentación originalFreepik

Según el propio texto legislativo, la finalidad es “garantizar que solo ciudadanos estén registrados para votar en elecciones federales”. La iniciativa ahora enfrentará un camino incierto en el Senado, según The Guardian.

El eje central de la reforma establece que nadie podrá registrarse para votar sin presentar los papeles que prueben que es ciudadano estadounidense. La ley establece que el Estado “no aceptará ni procesará una solicitud de registro electoral a menos que el solicitante presente prueba documental de ciudadanía”.

Entre las pruebas válidas, el proyecto incluye una lista extensa de identificaciones:

  • Identificación compatible con el Real ID que indique ciudadanía.
  • Pasaporte estadounidense vigente.
  • Credencial militar junto al registro de servicio que confirme nacimiento en EE.UU.
  • Documento oficial con foto emitido por autoridades federales, estatales o tribales que muestre lugar de nacimiento.
  • Tarjeta de identificación acompañada por documentación adicional.

En caso de no contar con un documento directo, se podrán presentar:

  • Certificado de nacimiento certificado
  • Registro hospitalario de nacimiento
  • Decreto final de adopción con lugar de nacimiento
  • Informe consular de nacimiento en el extranjero
  • Certificado de naturalización o ciudadanía
  • Tarjeta indígena americana emitida por Seguridad Nacional

Los cambios que propone la ley en el registro y votación por correo

La reforma también modifica profundamente el sistema de inscripción electoral y el voto ausente.

Registro por correo

Quien se inscriba por formulario postal deberá presentarse personalmente ante autoridades electorales antes de la fecha límite para mostrar los documentos. Sin esa verificación, no será agregado al padrón. Además, los funcionarios deberán enviar una notificación que explique el requisito y cómo cumplirlo.

Para sufragar mediante boleta ausente, el votante tendrá la obligación de adjuntar una copia de su identificación tanto al solicitar la boleta como al enviarla una vez completada
Para sufragar mediante boleta ausente, el votante tendrá la obligación de adjuntar una copia de su identificación tanto al solicitar la boleta como al enviarla una vez completadaDISABILITY RIGHTS NEW JERSEY - 381985531

Voto por correo

Para sufragar mediante boleta ausente, el votante tendrá que:

  • Adjuntar copia de identificación al solicitar la boleta
  • Volver a adjuntar copia al enviar el voto

Presentación obligatoria de identificación para votar, según la nueva ley

La ley también impone un requisito universal el día de la elección: presentar identificación con foto para votar en persona. El documento deberá:

  • Ser físico, no digital.
  • Mostrar fotografía.
  • Indicar ciudadanía estadounidense.
  • Incluir número de identificación o últimos cuatro dígitos del seguro social.

Si el documento no menciona ciudadanía, podrá combinarse con otro comprobante.

La reforma impone el requisito universal de presentar una identificación con foto en formato físico (no digital) que incluya el número de identificación o los últimos cuatro dígitos del seguro social
La reforma impone el requisito universal de presentar una identificación con foto en formato físico (no digital) que incluya el número de identificación o los últimos cuatro dígitos del seguro socialAllegra Boverman

Verificación masiva y eliminación de votantes

Uno de los puntos del proyecto de ley es la creación de mecanismos de revisión sistemática del padrón electoral. Los estados deberán realizar programas permanentes para detectar no ciudadanos al utilizar bases de datos como:

  • Sistema SAVE del Departamento de Seguridad Nacional
  • Administración del Seguro Social
  • Registros de licencias de conducir
  • Otras bases oficiales

La normativa obliga además a remover del padrón a cualquier persona que no sea ciudadana cuando exista “documentación o información verificada”. Incluso establece cooperación federal obligatoria: agencias deberán responder en 24 horas a consultas sobre estatus migratorio.

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Abrupto final para una tradicional encuesta en EE.UU. tras casi nueve décadas
    1

    La encuestadora Gallup dejará de medir la aprobación presidencial luego de 88 años

  2. El ICE confirma que seguirá de cerca el Mundial 2026 y Newsom firma una nueva ley
    2

    Noticias de California: el ICE confirma que seguirá de cerca el Mundial 2026 y Newsom firma una nueva ley

  3. Mamdani avanza formalmente con la suba de impuestos a la renta
    3

    Noticias de Nueva York: Mamdani avanza con la suba de impuestos a la renta y otras actualizaciones de febrero

  4. Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este jueves 12 de febrero
    4

    Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este jueves 12 de febrero