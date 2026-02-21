¿iPhone 17e y una MacBook más barata? Apple anuncia el lanzamiento de sus nuevos productos 2026 en EE.UU.

Apple sorprendió a sus clientes con una buena noticia. La compañía confirmó que tendrá un evento especial para anunciar sus nuevos productos de 2026, lo que genera altas expectativas en Estados Unidos. Como suele ocurrir con cada presentación, el interés del público aumenta debido al hermetismo que rodea a este tipo de eventos.

Apple revela la fecha de la presentación de sus nuevos productos en EE.UU.

La popular marca creada por Steve Jobs anunció que presentará sus nuevos productos el miércoles 4 de marzo de 2026 en lo que llamaron “Special Apple Experience”, señaló Chance Miller, editor jefe de 9to5Mac.

Apple invita a sus usuarios a formar parte de una experiencia especial (X/@smashpop)

El evento fue revelado por la empresa para algunos medios y especialistas en tecnología, por lo que la invitación llegó de forma directa y generó múltiples interpretaciones dentro de la comunidad tecnológica.

La Special Apple Experience generó gran expectativa, ya que las actividades se llevarán a cabo de manera simultánea en algunas de las ciudades más importantes del mundo.

La sede principal será Nueva York, pero también habrá encuentros en Londres y Shanghái, lo que hace pensar que se tratará de algo significativo.

Se espera que en este evento presenten el iPhone 17e y una MacBook con chip A18 (Web/Apple)

Hasta el momento, Apple no ha confirmado si realizará una transmisión en vivo del evento. Se espera que la compañía revele más detalles en los próximos días, por lo que habrá que estar atentos a sus plataformas oficiales de redes sociales.

Si la empresa decide realizar una transmisión en vivo de su presentación, es posible que lo haga desde sus plataformas oficiales como YouTube o la plataforma Apple Events. De todos modos, no se han revelado más detalles o lo que se podría esperar del anuncio.

¿Qué esperar del evento de Apple del próximo 4 de marzo?

Hasta el momento, Apple no ha informado oficialmente cuáles serán los productos que se presentarán. Sin embargo, diversas filtraciones y reportes especializados indican que todo esto podría tratarse de la plataforma de lanzamiento del iPhone 17e y de una MacBook económica, entre otras novedades.

El evento en Nueva York iniciará a las 9.00 hs (hora local). En las imágenes promocionales se observa una manzana formada por 22 piezas de vidrio de colores, un diseño que muchos interpretan como una referencia al “Liquid Glass”, el estilo visual presente en las interfaces de los dispositivos Apple con las actualizaciones más recientes, señaló 9to5Mac.

Cabe señalar que el evento más importante de Apple se realizará en septiembre, mes en el que la compañía fundada por Steve Jobs presentará la línea de iPhone 18.

Así sería el nuevo iPhone que presentaría Apple en marzo

Sitios especializados han mencionado que en esta ocasión la empresa revelará la llegada del iPhone 17e, el cual podría ser el más económico de la marca.

El mismo podría incluir mejoras como compatibilidad con MagSafe, un chip A19, soporte para Wi-Fi 7 y la incorporación de Dynamic Island, según Forbes.

Se prevé que el iPhone 17e se presente en este evento (Apple)

Entre las versiones, también destaca la presentación de una nueva MacBook impulsada por un chip derivado del iPhone. Se espera que esta portátil integre un procesador de la serie A (posiblemente el A18 Pro), lo que permitiría ofrecer un equipo más accesible sin sacrificar rendimiento.

Además, se prevé que podrían anunciarse nuevos iPad, incluido un modelo básico con chip A18 y un iPad Air con procesador M4, de acuerdo con Bloomberg.

Y aunque es menos probable, se podrían anunciar actualizaciones de productos como HomePod, Apple TV o pantallas Studio Display.

Entre los principales productos que se espera que Apple presente en marzo están: