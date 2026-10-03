Cuál es la edad de jubilación oficial en Estados Unidos y en qué casos el pago del Seguro Social es mayor

La edad plena de jubilación en Estados Unidos es de 67 años para quienes nacieron en 1960 o después, según la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, los trabajadores pueden solicitar el beneficio desde los 62 años, aunque el pago mensual será menor si comienzan a cobrar antes de alcanzar la edad plena.

Cuál es la edad de jubilación del Seguro Social

De acuerdo con un comunicado oficial de la entidad, la edad mínima para comenzar a recibir los beneficios del Seguro Social es de 62 años. La edad plena depende del año de nacimiento y aumenta progresivamente para las generaciones nacidas después de 1954, hasta llegar a los 67 años para quienes nacieron en 1960 o después.

La edad plena de jubilación en Estados Unidos llega a los 67 años para las personas nacidas en 1960 o después, según las reglas actuales del Seguro Social. Freepik/SSA

Para una persona cuya edad plena es 67, comenzar a cobrar a los 62 años reduce el beneficio al 70% del monto que recibiría a la edad plena. Por ejemplo, un beneficio de referencia de US$1000 se convertiría en unos US$700 mensuales si se solicita a los 62.

La reducción está vinculada con el momento en que comienza el cobro. Cuanto más temprano se solicita dentro del período permitido, menor será el beneficio mensual respecto del monto correspondiente a la edad plena.

Para quienes nacieron entre 1943 y 1954, la edad plena es de 66 años y el beneficio a los 62 equivale al 75% del monto correspondiente a esa edad. A partir de 1955, la edad plena aumenta en meses hasta llegar a 67.

Cuándo aumenta el pago mensual del Seguro Social

El beneficio puede ser mayor si el trabajador espera después de alcanzar su edad plena para comenzar a cobrar. La SSA otorga créditos por jubilación aplazada por cada mes de demora, hasta los 70 años.

El Seguro Social permite comenzar a recibir los beneficios de jubilación desde los 62 años, aunque hacerlo antes de la edad plena puede reducir el monto mensual. (Freepik/Drazen Zigic) (Social Security Administration)

Para quienes nacieron en 1960 o después, esperar hasta los 70 años eleva el beneficio mensual al 124% del monto correspondiente a la edad plena. El incremento deja de aplicarse una vez cumplidos los 70 años, aunque la persona continúe sin solicitar el beneficio:

62 años : 70% del beneficio correspondiente a la edad plena.

: 70% del beneficio correspondiente a la edad plena. 67 años : 100% para quienes tienen esa edad plena.

: 100% para quienes tienen esa edad plena. 70 años: 124% para quienes nacieron en 1960 o después.

Los porcentajes corresponden a trabajadores cuya edad plena es 67 años y sirven como referencia. El cálculo real depende del historial de ingresos y del año de nacimiento.

Qué propone el proyecto para jubilarse a los 60 años

La representante demócrata por Michigan Haley Stevens presentó la Blue Collar Social Security Fairness Act, una iniciativa que propone permitir que determinados trabajadores de ocupaciones físicamente exigentes reciban el beneficio completo del Seguro Social desde los 60 años. El proyecto fue anunciado el 24 de septiembre de 2026 y todavía no modifica las reglas vigentes.

La propuesta contempla trabajos como construcción, instalación de techos, enfermería y manufactura, entre otras actividades. El texto plantea que la Administración del Seguro Social determine qué ocupaciones cumplen los requisitos y actualice esa lista cada tres años.

El proyecto no exigiría que una persona haya trabajado toda su carrera en una ocupación considerada físicamente exigente. Para acceder a la excepción, debería acreditar 20 años de trabajo calificado o alcanzar 15 puntos mediante un sistema que otorga mayor peso a los años trabajados a edades más avanzadas.

Para que un año compute, el trabajador deberá haber desempeñado una ocupación considerada físicamente exigente durante al menos ocho meses de ese año calendario.

Jubilación oficial en EE.UU.: cómo funcionaría el sistema de puntos

La propuesta asigna 0,5 puntos por cada año trabajado entre los 18 y los 34 años. Entre los 35 y los 44 años, cada año sumaría 1 punto. Entre los 45 y los 54 años, aportaría 1,5 puntos, mientras que desde los 55 años cada año equivaldría a 2 puntos.

Los años podrían acumularse durante distintas etapas de la vida laboral. Así, una persona no tendría que desarrollar toda su trayectoria en un mismo oficio para alcanzar el umbral establecido por la iniciativa.

Si el proyecto se convierte en ley, quienes cumplan las condiciones podrían acceder al beneficio completo desde los 60 años, una excepción frente a las reglas generales del Seguro Social. Por ahora, la edad plena continúa siendo la establecida por la legislación vigente.