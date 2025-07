[NO PUBLICAR]Cuál es la única forma de ver en vivo la pelea de Manny Pacquiao vs. Mario Barrios este viernes desde Estados Unidos

Ya todo está listo para el regreso de una de las leyendas del boxeo actual. Manny Pacquiao vuelve del retiro para buscar el título mundial de peso welter que ostenta el méxico-americano Mario Barrios, por eso ambos se enfrentarán en Las Vegas.

Cómo ver la pelea de Manny Pacquiao vs. Mario Barrios en EE.UU.

Actualmente, el filipino tiene 46 años de edad y regresa de una pausa en su carrera de cuatro años para buscar la corona en una nueva categoría del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), frente a un rival que es 16 años más joven que él y que atraviesa uno de sus mejores momentos.

El filipiono Manny Pacquiao habla sobre su regreso al boxeo durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, el martes 3 de junio de 2025 (AP Foto/Greg Beacham) Greg Beacham - AP

La pelea está programada para este 19 de julio en el MGM Grand Las Vegas, Nevada, y la cartelera iniciará desde las 20 horas, tiempo del Este de Estados Unidos. Aunque se prevé que la lucha estelar entre el filipino y el actual monarca de peso welter inicie alrededor de las 23 horas.

La pelea se podrá seguir en vivo en el país norteamericano de forma exclusiva por Amazon Prime Video en la modalidad de pago por evento (PPV). Aunque en Latinoamérica los aficionados podrán seguir el combate por medio de ESPN y Disney+, de acuerdo con Sporting News.

Los derechos de la pelea pertenecen a Prime Video debido al acuerdo que firmó en diciembre de 2023 con la organizadora del evento, Premier Boxing Champions (PBC, por sus siglas en inglés), para ofrecer este tipo de combates a partir de marzo de 2025.

De esta manera, Pacquiao buscará convertirse en uno de los boxeadores con mayor edad en conseguir un título mundial, junto a Bernard Hopkins, quien con 49 años consiguió alzar la corona de los pesos semipesados de la FIB y AMB, ante Beibut Shumenov, recuerda BCC.

Cuál es la cartelera programada para la pelea entre Pacquiao y Barrios en Las Vegas

El duelo entre Manny Pacquiao y Mario Barrios será la cereza del pastel de una noche que promete estar llena de adrenalina con un total de siete peleas programadas en el itinerario de la noche del 19 de julio.

Pacquiao y Barrios durante una conferencia previo al combate Foto: Instagram boxer_barrios Instagram boxer_barrios

Los combates del 19 de julio son:

Sebastian Fundadora vs. Tim Tszyu , por el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) peso superwelter

, por el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) peso superwelter Isaac Cruz vs. Ángel Fierro , en la categoría de peso superligero

, en la categoría de peso superligero Brandon Figueroa vs. Joet González , en peso pluma

, en peso pluma Gary Russell Jr. vs. Hugo Alberto Castañeda , peso ligero

, peso ligero Alan Picasso Romero vs. Kynosuke Kameda , peso supergallo

, peso supergallo Mark Magsayo vs. Jorge Mata Cuellar, peso superpluma

“Pacman” Pacquiao buscará retomar el camino del éxito tras su último fracaso en el ring y en la vida política de su natal Filipinas.

El retorno de una leyenda en el ring

La última pelea del filipino fue en agosto de 2021, en donde perdió por decisión unánime ante Yordenis Ugas. Mientras tanto, se metió en la política de su país natal y quedó en tercer lugar en las votaciones presidenciales de 2022. En 2023, volvió a postularse a las elecciones para intentar continuar como senador por un segundo periodo, pero no lo logró.

Manny Pacquiao asegura que está enfocado en su regreso al boxeo y dejó atrás su pasado en la política Facebook

Ahora, “Pacman” regresa a los cuadriláteros para demostrar que, pese a los cuatro años de ausencia, cuenta con armas para llevarse un nuevo título mundial a sus 46 años. Más allá de las críticas en torno a su posible falta de preparación física para enfrentar a un rival 16 años menor que él y actual monarca de la división welter, asegura que está listo para la hazaña.

Manny Pacquiao señaló que ahora estará enfocado en volver al mundo del boxeo, y que ha dejado atrás sus días en la política, por lo que no planea continuar, de acuerdo con The Associated Press.