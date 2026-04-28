El plan de Pritzker para que el ICE rinda cuentas por sus redadas en Chicago: “Nadie está por encima de la ley”

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, explicó una iniciativa que lleva a cabo su administración para supervisar el accionar de agentes federales durante la Operación Midway Blitz en Chicago. El líder estatal afirmó que se mantendrá un registro oficial para documentar incumplimientos de protocolos y posibles violaciones a derechos, con el objetivo de exigir responsabilidades. “Nadie debería estar por encima de la ley”, sostuvo.

Qué hará JB Pritzker para investigar redadas del ICE en Chicago e Illinois

El mandatario explicó que la Comisión de Rendición de Cuentas de Illinois seguirá a cargo de la recopilación de información sobre los operativos. Según indicó en una publicación en X, el objetivo es “mantener un registro para ayudar a responsabilizar a aquellos que incumplan el protocolo de aplicación de la ley y violen los derechos de las personas” durante la Operación Midway Blitz.

La Comisión de Rendición de Cuentas de Illinois continuará con el registro de pruebas contra el accionar indebido de los agentes federales X @GovPritzker

La medida se centra en documentar acciones de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), detalló Pritzker en una entrevista con CNN que adjuntó en la publicación.

La Operación Midway Blitz fue anunciada el 8 de septiembre de 2025 por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) como un operativo del ICE en Chicago e Illinois. Según el comunicado oficial, la iniciativa nació con el objetivo identificar y detener a personas migrantes con antecedentes penales como miembros de pandillas, traficantes de drogas, secuestradores y personas acusadas de delitos violentos.

Pritzker apunta al DHS y al ICE por presuntos abusos en operativos migratorios

Pritzker busca profundizar una revisión ya utilizada en instancias judiciales por los operativos. Según afirmó, esa investigación detectó violaciones a la ley, incumplimientos de juramentos y quiebres de protocolos.

El demócrata detalló que estas conductas involucraron tanto a agentes en el terreno como a sus líderes. En ese marco, mencionó a funcionarios dentro del DHS, tales como el zar de la frontera de la Casa Blanca Tom Homan y al comandante general de la CBP Greg Bavino, como parte de la cadena de responsabilidades señalada.

El mandatario denunció uso de la fuerza contra personas negras, latinas y ciudadanos estadounidenses ice

En estos operativos federales, Pritzker indicó que “personas negras y latinas fueron reducidas por la fuerza”, y agregó que hubo ciudadanos estadounidenses cuya seguridad “fue vulnerada”. En ese sentido, afirmó que los hechos observados no respondieron a criterios de seguridad pública.

Al mismo tiempo, señaló que el 81% de los detenidos no tenía antecedentes de violencia ni registros de haber cometido delitos. En ese contexto, cuestionó el enfoque de las detenciones. Indicó que, aunque la administración de Donald Trump había anunciado una estrategia dirigida a “los peores de los peores”, los arrestos no se correspondieron con ese perfil.

Videos de agentes del ICE revelan incidentes durante redadas migratorias en Illinois

Las declaraciones de Pritzker se produjeron luego de que la Comisión de Rendición de Cuentas de Illinois presentara el lunes nuevos registros audiovisuales vinculados a la Operación Midway Blitz. El organismo comunicó que ya realizó tres audiencias públicas, llevó adelante 16 investigaciones independientes y recopiló decenas de entrevistas, además de revisar cientos de horas de material en video, informó ABC 7.

Entre el material difundido se incluyen grabaciones de cámaras corporales de agentes federales que muestran sus intervenciones durante los operativos. Según se expuso en la audiencia, los videos registran interacciones con manifestantes que, en algunos casos, derivaron en enfrentamientos.

La Operación Midway Blitz fue diseñada para detener migrantes con antecedentes penales graves ICE

Uno de los episodios abordados ocurrió el 31 de octubre de 2025 en Evanston, cuando un grupo de personas se reunió alrededor de un vehículo inspeccionado por agentes migratorios. De acuerdo con los testimonios presentados, los oficiales retiraron a los ocupantes del automóvil y detuvieron a algunas personas que documentaban lo sucedido.

Entre ellas se encontraba la abogada Jennifer Moriarty, quien relató su experiencia durante la audiencia. La mujer explicó que un agente la agarró por el cuello, la tiró al suelo e intentó esposarla, y agregó que no se resistió.

Moriarty fue grabada en el suelo durante el forcejeo y luego trasladada en un vehículo oficial. En su testimonio, afirmó que no le “dieron ninguna razón. No había papeleo. No hubo ningún trámite. No hubo nada”. El juez Rubén Castillo señaló durante la audiencia que “estas pruebas no son difíciles de recopilar. Están por todas partes”.

El DHS respondió a la audiencia con un comunicado en el que sostuvo que el gobernador “continúa negándose a cumplir con su deber de proteger a sus ciudadanos” y cuestionó el enfoque de la investigación.