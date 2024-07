Cuáles son las lecturas y el Evangelio del viernes 5 de julio de 2024: “He venido a llamar a los justos”

Escuchar

Dentro del cristianismo y el catolicismo, la celebración de la misa es un momento de suma importancia, donde la persona se encuentra con Jesús al comulgar, practica la introspección y escucha las lecturas y el Evangelio del día.

Cada día, los pasajes bíblicos ofrecen a los practicantes de la religión una oportunidad para su interpretación y comprensión. A continuación, se ofrecen las lecturas y el Evangelio del viernes 5 de julio, según el sitio web oficial del Vaticano.

Lectura del viernes 5 de julio de 2024

Lectura de la profecía de Amós

Am 8, 4-6. 9-12

Escuchen esto, los que buscan al pobre

solo para arruinarlo

y andan diciendo:

“¿Cuándo pasará el descanso del primer día del mes

para vender nuestro trigo,

y el descanso del sábado

para reabrir nuestros graneros?”.

Disminuyen las medidas,

aumentan los precios,

alteran las balanzas,

obligan a los pobres a venderse;

por un par de sandalias los compran

y hasta venden el salvado como trigo.

“Pues bien, en aquel día, dice el Señor,

yo haré que se oscurezca el sol en pleno día

y, a plena luz, cubriré la tierra de tinieblas.

Convertiré en duelo las fiestas de ustedes

y en gemidos, sus canciones.

Haré que todos se vistan de sayal

y se rapen por completo la cabeza.

Ese día será como de luto por el hijo único

y su final será de llanto y amargura.

Días vendrán, dice el Señor,

en que les haré sentir hambre,

pero no hambre de pan ni sed de agua,

sino de oír la palabra del Señor.

Entonces andarán errantes

de norte a sur y de oriente a poniente

buscando la palabra del Señor,

pero no la encontrarán”.

Evangelio del viernes 5 de julio de 2024

Lectura del santo evangelio según San Mateo

Mt 9, 9-13

En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: “Sígueme”. Él se levantó y lo siguió.

Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: “¿Por qué su Maestro come con publicanos y pecadores?”. Jesús los oyó y les dijo: “No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores”.

